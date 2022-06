Nabilla et sa marque de beauté accusées d'arnaque : vidéo accablante

Les problèmes s'accumulent pour Nabilla. Alors qu'elle vient de vivre le grand bonheur d'accueillir son deuxième enfant, Leyann, la brunette de 30 ans fait face à de terribles accusations. Il y a d'abord eu un clash avec le directeur d'une agence immobilière qui était en charge de leur trouver un logement à Paris et désormais, c'est une nail artiste qui prend la parole pour l'attaquer.

En effet, cette technicienne des ongles appelée Maurine a attiré l'attention du styliste de la star il y a plusieurs mois, et s'est vue offrir une collaboration pour la nouvelle collection de la marque Nabilla Beauty. Mais tout ne se serait pas passé comme prévu et, à travers une vidéo TikTok, la jeune Maurine assure aujourd'hui qu'elle a été arnaquée. "En octobre dernier, donc en 2021, le styliste de Nabilla Benattia m'a contactée pour faire une collaboration. Bien évidemment, j'étais flattée qu'on remarque mon travail, j'ai donc accepté et on m'a demandé de lui faire une prestation pour une collection qu'elle allait sortir en 2022. Le thème c'était 'Angel'. Il m'a dit ensuite de lui envoyer mon set, il m'a envoyé l'adresse, et j'ai donc expédié les ongles à Dubaï, en DHL car il lui fallait rapidement. J'ai payé 100 euros de DHL. Donc, le packaging, les ongles et l'envoi me sont revenus à 150 euros en tout", a-t-elle expliqué.

J'étais dégoûtée

Maurine a plus tard eu la confirmation que les ongles avaient bien été réceptionnés et attendait alors impatiemment la sortie de la collection pour voir le résultat. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'au mois de mars dernier, elle a découvert que Nabilla avait finalement opté pour "des ongles rouges avec une repousse d'au moins quatre semaines". "Quand j'ai vu le post pour présenter la collection, j'étais dégoûtée. J'ai donc renvoyé un message pour demander s'il y aurait des clichés avec mes ongles. Et là, il me dit qu'ils n'ont pas eu le temps de faire le shooting avec, mais qu'ils essaieront de refaire des photos et de m'identifier au mieux. C'est de la grosse blague", a-t-elle regretté. Maurine précise qu'elle n'a jamais eu de contact direct avec Nabilla mais cela ne l'empêche pas de "mettre tout le monde dans le lot".

"C'est juste pitoyable en fait. Clairement, vous prenez les gens pour des cons. Il y en a pour qui 150 euros c'est énorme ! Laissez les petites entreprises travailler et s'en sortir sans venir les faire chier", leur a-t-elle adressé. Et de s'en vouloir également à elle-même : "Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même au final car je ne savais pas qu'il fallait faire un contrat. Ca me servira de leçon".