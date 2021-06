Nabilla, de la chirurgie esthétique en secret ? Fesses, liposuccion... La vérité sur ses opérations !

Depuis son premier passage télévisé dans L'amour est aveugle en 2011, Nabilla a bien changé. Le temps fait bien les choses, et la chirurgie esthétique est elle aussi passée par là. La maman du petit Milann (1 an) est soupçonnée d'avoir retouché en secret à plusieurs reprises sa silhouette. Prothèses dans les fesses, liposuccion après son accouchement, graisse injectée dans les hanches... Sur Snapchat dimanche 13 juin 2021, l'épouse de Thomas Vergara, lui aussi accusé d'avoir cédé au botox, s'explique une bonne fois pour toutes !

La chirurgie, "ce n'est pas tabou" pour Nabilla. Mais cela reste "personnel". "J'assume les choses que je fais (...), mais je ne veux pas qu'on invente des choses fausses", s'agace-t-elle. Et de faire une mise au point quant à sa supposée liposuccion après la naissance de son adorable petit garçon : "Par exemple, quand on m'invente une liposuccion. Non, je n'en ai jamais fait. J'ai toujours eu un ventre très plat, je n'ai pas eu besoin de faire de liposuccion. Les gens sensés le savent. Je suis une personne hyper fine (...). Je pèse 56 kilos, c'est le poids que j'ai fait toute ma vie. Pourquoi faire une liposuccion ? Vous voulez que j'enlève quoi ? Un bout d'os ?"

Nabilla fait le point : ses fesses, ses hanches, son ventre... chirurgie ou pas ?

Ses fesses rebondies sont elles aussi, d'après certains, fausses. "On me dit que j'ai des prothèses dans les fesses. Non, je vous l'ai dit et redit : je n'en ai pas et je n'en mettrai jamais. Je ne trouve pas ça beau. Je n'en ai pas envie, je n'en ai pas besoin, estime celle qui épousera son amoureux Thomas Vergara une seconde fois début juillet. Vous savez c'est une opération que l'on ne peut pas cacher. Je ne veux pas le faire et mon mari ne veut pas non plus que je le fasse. Ca ne me plait pas, c'est un choix personnel, chacun est libre." Idem pour la graisse qui lui aurait été injectée dans les hanches : "Mais les gars, vous voulez que je la prenne où la graisse ?"

En bref, Nabilla pousse ce "petit coup de gueule" après plusieurs remarques sur son rapport à la chirurgie esthétique. "On observe mon corps et on m'invente des opérations tellement les gens sont obnubilés par ça. Il y a des choses que j'ai faites, mais pas besoin de m'en rajouter", lance-t-elle, avouant préférer rester "très discrète" sur le sujet dans le but de ne pas inciter ses followers à passer sur le billard. Et de conclure : "Je me sens bien dans mon corps. Quand je me regarde dans le miroir je me trouve très belle, vraiment. Je suis contente de me plaire." Voilà qui est dit !