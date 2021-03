Nabilla, son visage transformé par la chirurgie ? Ses fans dénoncent, elle monte au créneau !

Départ groupé de Dubaï vers Kiev ! Nabilla et son mari Thomas Vergara ainsi que Manon Marsault et son époux Julien Tanti se sont tous les quatre envolés ensemble vers l'Ukraine. La maman de Tiago (3 ans) et Angelina (6 mois) a révélé avoir subi sur place une opération de la poitrine. Sans plus attendre, certains émettent quelques doutes quant aux raisons du voyage de Nabilla, la soupçonnant de passer elle aussi par la case chirurgie esthétique.

"Nabilla arrête de changer ton visage, c'est dommage tes pommettes injectées et tout. Tu n'en as même pas besoin", lance une internaute sur Twitter. Et la maman de Milann (1 an) de répliquer : "Bande de psychopathes, je ne fais rien de tout ça, réveillez-vous un petit peu arrêter votre parano ! Et venez me suivre sur Snapchat qu'on rigole." Une réponse claire qui ne satisfait pourtant pas tout le monde...