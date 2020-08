Nabilla "désespérée" : sa grosse galère à Los Angeles

Son séjour aux États-Unis a pris une sacrée tournure vendredi 7 août 2020. Venue s'installer à Los Angeles avec son mari Thomas Vergara et leur fils Milann (11 mois) le temps que les travaux de leur maison de Dubaï se terminent, mais aussi pour se faire opérer de la poitrine, la jolie brune de 28 ans est apparue dans tous ses états sur Snapchat.

La raison ? Le stockage sur son Iphone est arrivé à saturation ! Une véritable catastrophe pour la pro des selfies mais aussi pour ses millions de fans qui sont, de ce fait, à court de nouvelles publications de sa part. À bout, elle a redouté de devoir faire un grand tri. "J'ai plus de place, on me demande d'effacer des vidéos et des photos mais c'est pas possible donc je peux même plus poster sur Instagram pour l'instant", a-t-elle confié dépitée.

Ni une, ni deux, Nabilla est partie, accompagnée de son assistante, s'acheter un nouveau smartphone mais là encore, ce fut la douche froide. "C'est une galère pour trouver un téléphone, il n'y a plus un Iphone dans tout Los Angeles, je suis désespérée", s'est-elle désolée avant de préciser : "Les boutiques Apple n'ont pas rouvertes depuis le Covid."

Paniquée, elle en est même venue à demander de l'aide à sa communauté pour mettre la main sur un nouvel appareil, et dernier cri bien sûr : "Je ne sais pas où aller et je n'ai plus de place dans mon téléphone, je ne peux plus faire de vidéos, je ne peux plus rien faire ! Ils me demandent de tout effacer, au fur et à mesure, j'efface tous mes souvenirs, je ne vais plus me rappeler de rien, je vais avoir une mémoire vide, j'ai pas envie de ça... S'il vous plaît, si vous savez où je peux acheter un Iphone 11 pro max, le max du max, 500Go, s'il vous plaît, mettez-moi dans mes commentaires !" L'histoire ne dit pas si Nabilla a réussi à trouver son bonheur mais il est certain que ses fidèles abonnés se sont démenés pour la sortir d'affaire.