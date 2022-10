Nabilla et toute sa famille transformés pour Halloween, leurs looks complètement fous !

C'est sans doute l'un des événements de l'année que les stars attendent le plus : Halloween. Plus que pour faire peur, c'est l'occasion pour elles de se replonger en enfance et de s'amuser à prendre une autre identité le temps d'une soirée à l'aide de costumes souvent tous plus déjantés les uns que les autres. Si aux Etats-Unis en particulier, on ne rigole pas avec cette fête - surtout Heidi Klum, reine incontestée de la transformation -, nos people français ne sont pas en reste.

Nabilla a notamment ouvert le bal un peu en avance ce vendredi 28 octobre. En effet, la belle brune de 30 ans a décidé de jouer le jeu et s'est complètement métamorphosée grâce à un costume qu'elle a imaginé avec la complicité de ses hommes, son mari Thomas Vergara et leurs deux fils Milann (3 ans) et Leyann (4 mois). C'est dans l'univers de Hulk que la famille s'est plongée, ce grand et imposant superhéros tout vert.

Sur Instagram, Nabilla a dévoilé le résultat à coup de photos de famille. À part le tout jeune Leyann qui a hérité d'un costume de citrouille, tous portent les couleurs du personnage de Marvel Comics, à la fois sur le visage à l'aide de maquillage et sur le dos avec leurs vêtements. L'influenceuse aux millions d'abonnés a opté pour un look qui moulait parfaitement sa sublime silhouette déjà retrouvée depuis son accouchement. Quant à Thomas et Milann, ils étaient dotés de tee-shirts imprimés de faux muscles. "Happy Halloween #Hulkfamilly", a-t-elle légendé, vraisemblablement fière de ce premier Halloween à quatre.

Les clichés ont fait leur petit effet puisque les internautes ont été nombreux à commenter pour saluer la bonne idée des Vergara. "J'aime pas Halloween mais alors là, vos déguisements et maquillages sont magnifiques", "Au TOP les déguisements", "Jolie famille, déguisements au top la petite citrouille à croquer...", "Thomas et Milann sont incroyable !!", "Trop waaouh", "Alors là, je kiffe", peut-on lire entre autres.