"C'est très compliqué" : Nabilla Benattia impuissante face à son fils Leyann, qui souffre beaucoup

Retour aux sources pour Nabilla Benattia. Avec son époux Thomas Vergara, elle était à Paris les jours précédents. l'occasion d'assister au Clasico PSG-OM mais aussi, d'être présents à la cérémonie du Ballon d'Or 2022, qui s'est terminée par le sacre de Karim Benzema. Mais le 19 octobre, il était temps pour les tourtereaux - qui se sont rencontrés en 2013 dans Les Anges - de rentrer chez eux, à Dubaï. Et ils ont bien vite constaté que Leyann (4 mois) n'était pas au meilleur de sa forme.

"Je suis bien rentrée, je suis explosée. Je suis obligée de mettre un filtre parce que je ne ressemble à rien. J'ai Leyann qui est en train de faire ses dents. Donc là c'est très compliqué. On lui a acheté un gant, on lui a mis de la poudre et tout... Il s'est endormi", a confié la jeune femme de 30 ans dans un premier temps. Nabilla Benattia a ensuite expliqué que le frère de Milann (3 ans) n'était "pas très bien", "pas dans un bon mood". "On lui masse les gencives, on lui a acheté une poudre, un gant et tout. On connaît les dents, c'est horrible mais c'est comme ça", a-t-elle ensuite détaillé.

En général, Nabilla Benattia prend au moins un peu de temps chaque jour pour mettre son fils sur le ventre, afin qu'il se muscle la nuque pour bien tenir sa tête tout seul. "Mais là, je ne lui ai pas fait. Il a très mal", a poursuivi la brunette. Bien qu'elle sache que tous les enfants passent par cette phase, elle avait de la peine pour son petit dernier avec lequel elle s'est filmée, pendant qu'il avait la main dans sa bouche afin de soulager la douleur.

La bonne nouvelle, c'est qu'elle a constaté que Milann, qui parle principalement en anglais, avait fait de gros progrès en français. "Entre l'école bilingue et sa mamie, c'est top. Il me répond parfois en français. J'essaie de lui faire parler cette langue au maximum", s'est réjouie Nabilla Benattia.

Une maman fière donc qui a récemment gâté son fils pour ses trois ans. Comme les internautes ont pu le découvrir sur les réseaux sociaux, elle a organisé une grande fête sur le thème des super-héros.