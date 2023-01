Nabilla inconsciente ? Cette habitude qu'elle a prise à Dubaï et qui va en étonner plus d'un !

Ce vendredi 6 janvier, Nabilla fait son retour dans le milieu de la télé-réalité. L'influenceuse a été choisie par Amazon Prime Video pour présenter la nouvelle émission romantique Cosmic Love où des célibataires cherchent l'amour en fonction de leurs signes astrologiques.

Pour promouvoir ce programme, la jolie brune enchaîne actuellement les interviews. Et récemment, elle a accordé un entretien au média Brut. Ce fut l'occasion pour elle d'évoquer Dubaï, où elle est installée depuis 2019 avec son mari Thomas Vergara et leurs deux enfants, Milann (3 ans) et Leyann (6 mois). Et si la ville des Emirats arabes-unis est souvent critiquée, Nabilla n'a aucune intention de la quitter. Au contraire, elle y trouve la sérénité qu'elle a toujours recherché.

La brunette de 30 ans s'y sent tellement bien qu'elle n'a aucune crainte et fait preuve d'une incroyable insouciance. "C'est vrai, je trouve que Dubaï, c'est très bling-bling. Après, un truc que tu ne peux pas enlever et qui est hyper important pour moi, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'à Dubaï, je me promène mon sac ouvert, avec mes enfants. Je ne ferme même pas la porte de chez moi quand je dors, je sais qu'il ne va rien arriver à moi et à ma famille et, ça, ça n'a pas de prix. Vraiment, c'est trop important. Après, oui, c'est bling-bling, c'est tape à l'oeil, tout est dans la démesure", a-t-elle expliqué.