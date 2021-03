Nabilla, en larmes, craque en direct : "Tout est cassé..."

Voilà bientôt un an que Nabilla et son mari Thomas Vergara papillonnent de maison en maison à Dubaï en attendant que leur projet pharaonique se concrétise. Et oui, le couple a décidé de faire construire son petit nid douillet sur mesure ! Alors, forcément, pour réaliser leur rêve, les parents de Milann (1 an) ont dû accepter l'idée qu'il y aurait des travaux d'une ampleur colossale. Mardi 23 mars 2021, la jolie brune de 29 ans et Thomas se sont déplacés sur place. Et, comme à leurs habitudes, ils ont tout filmé en direct.

"Aujourd'hui on va voir l'avancée des travaux, il nous reste à peu près trois mois de travaux. Tout est cassé, il y a de la poussière de partout... On aime bien y aller régulièrement pour voir où ça en est, on va vous montrer tout ça, vous n'allez pas reconnaître la maison", a-t-elle annoncé sur le chemin. Et Nabilla n'avait pas menti. C'est un véritable chantier que ses abonnés ont pu découvrir à travers ses stories Snapchat. Seuls les murs porteurs de la maison tiennent encore debout. Pour le reste, tout a été détruit. Des images incroyables (à découvrir dans notre diaporama) qui permettent mal de se projeter.

Mais pour autant, Nabilla ne pourrait pas être plus heureuse. C'est d'ailleurs avec beaucoup d'émotion qu'elle s'est rendue compte de l'aboutissement de tous ses efforts. "Je suis tellement fière de nous, qu'on soit arrivé à bout de ce projet, on est arrivé à Dubaï il y a un an et demi, on a acheté cette maison, on est arrivé avec Milann et on s'est dit qu'on voulait faire la maison de nos rêves avec Thomas et là ça y est, dans 3-4 mois, la maison sera livrée. C'est un truc de fou, on l'a pensée, on l'a choisie, on a fait toutes les étapes depuis un an qu'on est sur ce projet... J'ai envie de pleurer, je suis trop contente, je ne pensais pas qu'un jour j'aurais ma propre maison comme j'aime, toute dessinée, celle de mes rêves quand j'étais petite, je suis trop contente, tellement fière de mon mari, de moi, de ma famille", a-t-elle confié, en larmes.

En avril 2020, la brunette livrait quelques détails sur les travaux. "Une cuisine américaine, un immense dressing, celui de mes rêves, ça va être grandiose. On a parlé aussi pour la chambre de mon fils, il aura une immense chambre. On va casser la terrasse pour l'agrandir, pareil, la piscine, on va l'agrandir, on va mettre du teck par terre, ça va être canon. Plein de petites choses comme ça... Je ne peux pas rentrer dans les détails, car c'est assez long et compliqué, mais on va avoir une maison de malade, donc je suis trop contente !", expliquait-elle.