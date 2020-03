Nabilla inquiète en France : "J'ai besoin de mettre mon petit garçon à l'abri"

C'est le grand jour pour Nabilla ! La jeune femme de 28 ans va enfin faire ses premiers pas en tant qu'animatrice dans le programme Love Island, la première télé-réalité proposée sur une plateforme, à savoir Amazon Prime Video. Dès 20h30 ce lundi 2 mars 2020, les abonnés pourront la suivre en Afrique du Sud en train d'aider une brochette de célibataires à trouver l'amour. En acceptant ce nouveau défi, pour lequel elle aurait été payée près de 1 million d'euros, Nabilla a dû accepter de quitter sa villa de luxe à Dubaï. Naturellement, l'ancienne starlette des Anges a fait le déplacement avec son mari Thomas Vergara et leur fils Milann (4 mois).

Il faut dire que, depuis la naissance de ce dernier, la jolie brune n'a d'yeux que pour lui et a, dans la foulée, opéré de nombreux changements dans sa vie, à commencer par son emménagement dans la ville des Émirats arabes unis. Lors d'une interview accordée à TV Magazine, Nabilla est revenue sur sa décision de partir à Dubaï comme d'autres stars du petit écran avant elle. "J'ai vécu à Genève, à Paris, à Londres et nous avons choisi Dubaï pour trois raisons. D'abord parce qu'il y fait beau et que je tourne la plupart de mes vidéos en extérieur. Ensuite, parce que 20% de ma communauté est originaire du pourtour méditerranéen et j'aime bien l'idée de cette internationalisation. Enfin, je ne me sens pas en sécurité à Paris, où le climat est devenu trop délétère. J'ai besoin de mettre mon petit garçon à l'abri de tout ça. Ça peut sembler ridicule, mais comme j'ai la chance d'avoir le choix..."

Et il s'agit d'un choix mûrement réfléchi puisque Nabilla expliquait en janvier dernier sur Snapchat qu'elle s'était longtemps inquiétée pour sa sécurité lorsqu'elle vivait dans le Sud de la France."J'ai eu plein de soucis... des personnes qui attendaient devant chez moi, qui dormaient devant chez moi, qui taguaient mes boîtes aux lettres, qui volaient mes colis, qui taguaient ma maison puisque j'habitais dans le Sud à un moment donné... C'était plus possible. Il y avait aussi des livreurs qui faisaient tourner mon adresse. Quand on était seuls avec Thomas, à la rigueur, je m'en foutais un petit peu... Là, avec mon fils qui a à peine 3 mois, c'est juste hors de question d'habiter en France..." Rassurée d'être à Dubaï pour son enfant, Nabilla serait-elle pour autant déjà prête à donner un petit frère ou une petite soeur à Milann ? Elle a répondu à cette question avec sa spontanéité légendaire dans les colonnes du journal Le Parisien paru ce lundi. "Pas tout de suite, je viens à peine de comprendre comment cela marchait, ce bidule ! Mais j'aimerais avoir une belle et grande famille !"