Nabilla mère indigne ? "Complètement ivre", elle embrasse Maeva Ghennam

Nabilla a beau être une jeune maman, elle s'octroie de temps à autres quelques soirées off avec son mari Thomas Vergara, dans les clubs de Dubaï, où ils vivent. Lors de leurs sorties, ils sont amenés à faire la fête avec d'autres personnalités comme Maître Gims et sa femme Dem Dem, ou encore Manon et Julien Tanti, qui ont récemment posé leurs valises aux Emirats arabes unis.

La maman de Milann (bientôt 1 an) est d'ailleurs toujours proches de candidats de télé-réalité, bien qu'elle ait tiré un trait sur cette période de sa vie. Pour preuve, samedi 26 septembre 2020, la jolie brune de 28 ans a partagé une multitude de stories sur Snapchat en compagnie de Maeva Ghennam, une autre Marseillaise connue. Et c'est peut dire que les deux jeunes femmes ont passé une très bonne soirée en boîte de nuit où l'alcool coulait sans doute à flot. Grâce à leurs réseaux sociaux, leurs fans n'ont rien manqué de leur moment passé ensemble, au cours duquel elles sont apparues très proches, voire un peu trop pour certains... En effet, plusieurs clichés les montrent en train de s'échanger plusieurs bisous sur la bouche. Il n'en fallait pas plus pour que la foudre s'abatte sur Nabilla, jugée depuis "mère indigne", qui préfèrerait soit disant la compagnie de Maeva à son propre fils.

Sur Twitter, les réactions malveillantes explosent : "Je viens de me réveiller ! Je crois que je vais me rendormir je rêve ou quoi ? Nabilla et Maeva il se passe quoi", "L'alcool ce n'est pas de l'eau des enfants !!!", "Hyper déçue de Nabilla. Moi qui pensait qu'elle se distinguait de tous ces gens de télé. Sa story et celle de Maeva me dégoûtent", "Pff en plus t'es mère meuf même si on a bu c'est quoi ça", "Je suis juste choqué par @Nabilla maman et femme. Faire la Cagole avec @Maevaghennam. Là elle est complètement ivre...", "Tu fais non seulement la honte des mamans, mais aussi des femmes mariées", peut-on lire.

Face à la vague de commentaires désobligeants, Nabilla a pris la parole ce dimanche 27 septembre, assumant complètement sa sortie très animée. "Être une maman ne veux pas dire s'arrêter de vivre... les femmes sont magiques et tellement belles ! Soyez vous même amusez vous je vous aime tellement", a-t-elle écrit sur Twitter histoire de calmer le jeu.