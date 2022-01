Nabilla métamorphosée physiquement : toutes les étapes de son impressionnante transformation

Aujourd'hui, plus de dix ans après ses débuts à la télévision, Nabilla est une nouvelle femme. La jolie brune de 29 ans est mariée à son compagnon de longue date Thomas Vergara et le couple a accueilli son premier enfant, un petit garçon prénommé Milann (2 ans). Un quotidien et une image bien loin de ceux qu'elle avait il y a quelques années. En effet, Nabilla n'a pas toujours incarné l'élégance et le glamour.

Sa première apparition sur petit écran date de 2011. Elle se présente dans L'amour est aveugle, une émission où les candidats se découvrent dans le noir. À l'époque, Nabilla, alors âgée de 19 ans, avait débarqué en jupe courte, maxi décolleté et talons haut. Un look de bimbo qu'elle a continué de cultiver lors de son passage dans Les Anges de la télé-réalité l'année suivante. Visage de poupée et silhouette siliconée, la belle a su se faire une place dans le milieu de la télé-réalité.

Avec sa phrase buzz "Allô, t'es une fille et t'as pas de shampoing" à l'antenne de NRJ12 en 2013, elle devient une figure incontournable du petit écran. C'est là que sa carrière connaît un tournant. Elle défile pour Jean-Paul Gaultier, officie comme chroniqueuse dans Touche pas à mon poste et décroche un rôle dans le feuilleton Hollywood Girls. Mais tout bascule en novembre 2014 lorsqu'elle est accusée d'avoir poignardé son compagnon Thomas Vergara. Après un passage par la case prison, Nabilla change du tout au tout.

Elle se détache avec brio de son image de bimbo et devient alors une icône. Un changement qui passe par une réduction mammaire mais aussi un nouveau look travaillé, celui "d'une fille dans l'air du temps, qui a mûri, qui a compris que tout ne se joue pas avec une jupe mini et un décolleté plongeant", comme l'expliquait sa styliste Marion à Purepeople.com en 2016. Depuis, c'est "des baskets, des jeans, un look plus cool mixé avec des codes chic pour éviter le côté trop 'teenager'. Rien de figé et surtout, pas d'uniforme". Côté maquillage, Nabilla se la joue naturel.

Aujourd'hui, elle opte pour des tenues à la pointe de la mode issues des collections de grands créateurs. Toutefois, elle met un point d'honneur à rester toujours loin du vulgaire !