Nabilla : Scandalisée par un cas de transphobie, elle pousse un coup de gueule

Sa vie de famille, son actualité, ses coups de coeur mode... Nabilla partage beaucoup avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Elle y pousse également des coups de gueule et s'y est attelée cette semaine. L'influenceuse a été scandalisée par le traitement injuste dont a été victime un jeune homme.

"Aujourd'hui je me sens extrêmement humilié.e suite à cet événement", raconte Haron Zaanan sur Instagram. Le jeune homme a été exclu d'un restaurant à Bruxelles. La cause ? Sa tenue vestimentaire, jugée déplacée par d'autres clients et le management de l'établissement.

"Je me rends avec ma petite soeur dans ce café/restaurant Drug Opéra à Bruxelles. Nous commandons, mangeons et avant de prendre le dessert le serveur me dit qu'il ne nous servira plus car je dois me couvrir à cause de 'remarques' de la clientèle. Suite à ça je demande à parler au manager et voici la suite en vidéo, explique Haron, qui portait une robe bustier noire révélant ses épaules. Les personnes à côté de moi étaient toutes choquées et certaines ont même décidé de s'en aller également de cet endroit. Leur comportement a été inadmissible et extrêmement discriminatoire car je porte une robe sans manche qui n'est même pas dos nu ! Et puis même si elle l'était ?"

Le manager du Drug Opéra a demandé à Haron de quitter les lieux. Pour des centaines d'internautes qui l'ont soutenu, le jeune mannequin et styliste non-binaire a été victime de transphobie. Nabilla est tombée sur un reportage sur l'incident et l'a partagé sur Twitter. "Pardon ????????? Mais je rêve la ???????", s'interroge-t-elle.