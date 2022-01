Nabilla Benattia, Loana et Ayem Nour bientôt réunies à l'écran ? Un gros projet pourrait voir le jour

Avec Loft Story ou Secret Story, Les Anges de la télé-réalité a passionné les téléspectateurs, sur NRJ12. Le programme réunissait tous les ingrédients qui plaisaient au public : des disputes, des histoires d'amour ou encore des moments de rires. Et il pourrait offrir encore quelques surprises. Selon les informations du Parisien, La Grosse Equipe qui le produit pourrait bien plancher sur une édition spéciale.

Cela se fait de plus en plus. Les saisons All Stars régalent le public. On a pu le voir avec Pékin Express ou plus récemment Koh-Lanta. Et prochainement, ce sont Les Anges qui pourraient bien suivre cette voie. Selon les informations du Parisien, Fabrice Sopoglian serait à l'initiative de ce projet qui pourrait réunir les candidats emblématiques, toutes saisons confondues depuis la saison 1, en 2011. Rappelons qu'il était le parrain des participants et qu'il leur permettait ainsi de faire des rencontres importantes pour concrétiser leurs projets professionnels.

Fabrice Sopoglian aurait dans l'idée de rassembler les candidats dans une maison de Los Angeles, là où tout a commencé. Et il aimerait réunir une vingtaine d'Anges "avec des entrées et des sorties". Pour cette potentielle édition, La Grosse Equipe souhaiterait approcher Jazz Correia, qui a participé à la saison 8 en 2016. La belle brune ne sachant pas, aux dernières nouvelles, si elle souhaite poursuivre le tournage de son émission JLC Family (TFX), elle pourrait être disponible pour ce retour. La production souhaiterait également convaincre Amélie Neten (saison 1 et 2 en 2011, saison 4 en 2012, saison 5 en 2013, saison 6 en 2014, saison 7 en 2015, saison 10 en 2018) ou Nabilla Benattia (saison 4 et 5 en 2012 et 2013), autre personnage incontournable qui a été davantage propulsée sous le feu des projecteurs grâce à son "Non mais allô quoi". Cela fait un moment que les deux femmes n'ont pas participé à un programme de télé-réalité, par choix, reste à savoir si elles pourraient accepter cette éventuelle proposition.

Loana Petrucciani (saison 2 en 2011 et apparition dans la saison 9 en 2017), qui avait participé au programme dans le but de retrouver la forme après sa prise de poids, devrait également être contactée pour ce come-back. Tout comme Ayem Nour (qui connaît bien l'émission puisqu'elle a présenté Le Mad Mag qui débriefait sur le sujet), Rémi Notta (saison 10 en 2017, saison 11 en 2019) ou Benjamin Kalifa (saison 3 en 2011). "Certains visages passés par cette téléréalité ont déjà été approchés", précisent nos confrères.

Si cette saison voit bel et bien le jour, le but serait de revenir sur le succès de chacun d'entre eux. L'occasion de revenir sur des moments forts de leur carrière. Ces retrouvailles pourraient aussi être le moment pour régler quelques comptes et de revoir des guest américains. Contactée par Le Parisien, NRJ 12 n'a pas souhaité faire de commentaire sur le sujet.