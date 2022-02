Nabilla sensuelle en lingerie fine : une photo fait polémique, elle prend la parole et s'explique !

Cette photo en petite culotte, bustier en dentelle et veste de pyjama rouge, Nabilla l'assume. "Le corps de la femme est beau. On voit un peu de décolleté et oh la la ! Vous m'avez connue pareil et là ça vous choque. Je vous ai trop habitués à mettre des longues chemises et des pulls fermés. Mais je reste une femme, féministe et qui s'assume. Si ça ne vous plaît pas, vous vous cassez. Ce qui compte, c'est ma famille et mon mari. Ce ne sont pas des anonymes qui vont me dire quoi faire. C'est un truc de fou de se juger les uns les autres, poursuit-elle. Achetez vous une vie ou même de la lingerie et faites un selfie."

Enfin, toujours très énervée, Nabilla, qui serait enceinte de son deuxième enfant, met de la distance avec ses fidèles abonnés : "Je ne suis ni votre soeur, ni votre mère, ni votre amie, ni votre femme. Je ne vous connais absolument pas et il y en a qui me parlent comme si on se connaissait, s'agace-t-elle. Alors oui vous connaissez ma vie depuis bientôt 10 ans, je partage ce que j'ai envie de partager parce qu'il y a énormément de choses que vous ne savez pas. Je ne supporte pas les donneurs de leçons." Une mise au point musclée !