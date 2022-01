Nabilla, vacances de luxe au ski : tenue hors de prix et grosse chute sur les pistes !

Quelques mois après un mariage de rêve au château de Chantilly (entaché par le cambriolage de leur chambre), Nabilla, son mari Thomas Vergara et leur adorable fils Milann (2 ans) profitent d'un séjour de rêve en famille, à la montagne. C'est à Saint-Moritz que le trio a posé bagages. Et sur les réseaux sociaux, les heureux parents partagent quelques instants de ces vacances au ski.

Sur Snapchat, Thomas Vergara publie ainsi une vidéo de sa bien aimée sur les pistes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est loin d'être experte ! En quelques secondes, Nabilla chute lourdement et finit les fesses dans la neige ! De quoi amuser son tendre époux et les fidèles followers du couple, qui suivent leurs aventures via le réseau social de partage d'images éphémères.

Une chute oui, mais avec classe ! La jolie brune de 29 ans ne passe pas inaperçue et dénote avec le blanc de la neige. Nabilla est en effet vêtue d'une combinaison monogramme réalisée en tissu technique stretch et brodée de finitions contrastantes. Le tout signé Balmain et Rossignol, et la fusion des deux marques est bien visible. La combinaison reprend les codes de Balmain dans la coupe avec ses épaules structurées et sa taille ceinturée. Une tenue vendue au prix de 3190 euros ! À cela s'ajoute une paire d'après ski assortie et issue de la même collaboration, disponible à 590 euros. Sur le nez, Nabilla porte une paire de lunettes Dior d'une valeur de 350 euros et un bandeau de la marque Mayfurs, vendu 70 euros. Soit un total de 4200 euros pour cette tenue de ski !