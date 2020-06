Nabilla sous perfusion pour être belle : une méthode tendance qui a un coût

Mardi 23 juin 2020, Nabilla a révélé l'un de ses secrets de beauté et de santé : les perfusions sur mesure. Adepte depuis longtemps de cette méthode encore méconnue du grand public, la jeune femme en a fait la promotion. De quoi s'agit-il ? Combien cela coûte-t-il ? Réponses...

Perfusions "esthétiques", un soin à prix d'or...

La maman de Milann (8 mois) a reçu chez elle la visite d'un médecin. En blouse bleue, ganté et masqué, le praticien semblait prêt à entrer au bloc opératoire. Mais c'est bien dans le salon de Nabilla qu'il a officié, suivant un protocole précis, préparant une sorte de cocktail qu'il a injecté à la star. "Aujourd'hui on va faire une perfusion avec des vitamines à l'intérieur, de l'anti-âge", a-t-elle expliqué à ses abonnés sur son compte Snapchat.

Puis, sur le compte de son mari Thomas Vergara qui lui aussi a cédé aux perfusions, elle précise : "En fait, c'est par rapport à vos déficiences. Si vous avez des problèmes de cheveux, si vous voulez vous détoxifier, faire de l'anti-âge... Avant tout ça, il faut parler avec un docteur, faire des analyses, des prises de sang. Puis, on voit ce dont vous avez besoin et on vous fait la perfusion sur mesure."

Si Nabilla est si bien informée, c'est parce qu'elle est "une spécialiste", comme le précise son compagnon. "Elle le fait une à deux fois par mois. Nabilla est une très grande adepte, elle faisait ça Londres, ça dure une heure et demie", continue-t-il. "Si vous avez l'occasion de le faire un jour, c'est le must", conclut-il.

Un must qui a un prix puisque, comme on peut le voir, la méthode est assez coûteuse. Si sur le site The Elixir Clinic, dont le couple fait la promotion, les prix ne sont pas évoqués, sur le site d'Harrods, on peut lire que la perfusion anti-âge de Nabilla coûte un peu plus de 380 euros et l'antioxydant, 310 euros, soit 690 euros l'heure et demie. Nabilla, qui réalise cette intervention toutes les deux semaines, en aurait donc pour environ 1 380 euros par mois. "Tout ça pour être belle", lâche Thomas Vergara. Cette somme n'inclut pas les rendez-vous avec le médecin ou les analyses de sang à effectuer.

Pourquoi Nabilla aime les perfusions

Personne ne se fait perfuser par plaisir, mais, comme on peut le lire sur le site, alors que 10 à 30% des nutriments sont d'ordinaire absorbés par le corps, avec les perfusions, ce sont 100% qui sont absorbés. Elles contiennent des vitamines, acides aminés, minéraux... bref : tout pour être en forme et booster son système immunitaire ou lutter contre le vieillissement.

Si cette méthode existe depuis vingt ans à New York grâce à Frank Lipman, créateur du programme Cleanse, elle est devenue très tendance à partir de 2019 comme l'a confirmé un article de Vogue. C'est en Angleterre qu'elle a ensuite émergé, là où vivait justement Nabilla avant qu'elle ne parte pour Dubaï.