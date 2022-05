Nabilla très enceinte : looks moulants et hors de prix, la star sensationnelle au Festival de Cannes

Ce mercredi 25 mai 2022, de nouvelles personnalités ont débarqué sur la Croisette à l'occasion du 75e Festival de Cannes. Nabilla a notamment créé la surprise en arrivant sur place, elle qui est actuellement enceinte de son deuxième enfant. La femme de Thomas Vergara est même tout proche du terme, prévu au tout début du mois de juin, et est revenue en France justement pour accoucher. Mais pas de répit pour l'influenceuse aux millions d'abonnés, laquelle ne pouvait pas faire l'impasse sur l'événement le plus glamour de l'année.

Pas question non plus pour elle de passer inaperçue et c'est pourquoi, elle a multiplié les looks impeccables en seulement quelques heures. En effet, comme on le découvre sur Instagram, Nabilla a d'abord opté pour une robe ultra moulante couleur chair et épousant parfaitement ses formes de femme enceinte. La tenue était recouverte par un imperméable en cuir de la même couleur.

La maman de Milann (2 ans et demi) s'est plus tard changée pour profiter d'un bon déjeuner dans la ville du Sud, avant l'effervescence de la montée des marches. Là encore, elle a fait mouche en se dévoilant divine dans une robe blanche sexy et à la coupe ajustée. De quoi une nouvelle fois mettre en avant son ventre très arrondi. Aussi belle soit-elle, il faudrait tout de même mettre la main au porte-monnaie pour se procurer cette tenue, signée de la griffe italienne Genny. Et pour cause, elle est d'une valeur de 1 040 euros ! Nabilla l'a associée à une paire de lunettes blanches à verres teintés et à des élégants escarpins blancs également.