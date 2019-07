Nagui a été figurant dans un clip culte des années 80 !

Mercredi 17 juillet, Nagui a fait une révélation dans N'oubliez pas les paroles sur France 2.

Alors qu'il demandait à un candidat prénommé Théodore s'il allait reprendre la chanson À caus' des garçons du groupe À caus' des garçons ou La Rockeuse de diamants de Catherine Lara, Nagui (57 ans) a lancé devant des millions de téléspectateurs : "Je vais dire un truc qui ne va pas nous rajeunir, Gérard Pulliccino et moi, c'est lui qui a réalisé le clip et je fais partie des figurants dans le clip d'À caus' des garçons ! Mais j'ai oublié la choré..."

À cette époque, en 1987, celui qui est aujourd'hui marié à la comédienne Mélanie Page n'était qu'aux prémices de sa longue carrière télé – après des débuts difficiles notamment marqués par un squat et des larcins... – et animait Clip Dédicace sur M6.

Dans le clip d'À caus' des garçons, on pouvait aussi retrouver le comédien Smaïn, mais également le chanteur Alain Chamfort. Ce dernier, qui a écrit et composé le tube repris avec succès par Yelle en 2007, était d'ailleurs le meilleur ami de la chanteuse Laurence Heller (la brune du duo), styliste chez Elle et femme du photographe Jean-Baptiste Mondino. Hélène Bérard, la blonde, était coiffeuse-maquilleuse de studio.

