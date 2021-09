Nagui accusé d'avoir mutilé des chevaux : "On a retrouvé le coupable, c'est une personne connue..."

En septembre 2020, Nagui a fait l'objet de graves accusations. Durant plusieurs semaines et à travers toute la France, de sauvages mutilations de chevaux se sont multipliées. De faux comptes Twitter imitant à la perfection l'Agence France Presse (AFP) et d'autres médias réputés très sérieux indiquaient que l'auteur de ces terribles actes n'était autre que l'animateur de 59 ans. Un an plus tard, mercredi 8 septembre 2021, il s'explique sur le plateau de C à vous (France 5).

Tout comme Mimie Mathy, Nagui est victime de fake news. Et en découvrant cette folle histoire, il a d'abord cru à une blague. "À la base, sincèrement, je me suis dit que c'était une vanne. Mais c'est parti très très loin, j'ai même fait la Une de journaux très sérieux qui avaient repris l'information croyant que l'AFP l'avait publiée", regrette-t-il. Et de préciser qu'il n'a pas souhaité mêler la justice pour cette affaire. "Je porte plainte sur les menaces de mort, les insultes racistes et l'atteinte à la vie privée", précise-t-il.

Toutefois, d'après lui, la police a déjà retrouvé le véritable coupable de ces horribles mutilations faites aux chevaux. "Il faut préciser une chose, c'est qu'il y a eu les enquêtes, quelqu'un a commis ces actes. Et peut-être que comme cette personnalité ait une notoriété a amené la confusion, certains ont cru que c'était moi. C'est comme ça que tout est parti. On a retrouvé la personne qui a fait, elle est connue", balance-t-il. Alors que l'équipe d'Anne-Elisabeth Lemoine ainsi que Camille Lellouche, invitée du jour, sont tenus en haleine, Nagui finit par balancer l'identité de l'agresseur : "C'est Pierre Niney ! Il a des excès de nervosité, de colère. Je ne sais pas pourquoi..."

Une révélation qui a très vite détendu l'atmosphère puisque tous ont saisi la blague. La veille, Pierre Niney était invité sur le plateau de C à Vous et a révélé, toujours avec humour, que Nagui était à l'origine de la mort de John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis assassiné en 1963. De drôles d'accusations qui ont beaucoup amusé sur le plateau !