Nagui sous le choc : l'animateur accusé d'actes horribles

Voilà des accusations auxquelles il ne s'attendait certainement pas... Au cours du week-end, Nagui a découvert qu'il était soupçonné de prendre part aux mutilations faites aux chevaux depuis cet été à travers la France. C'est sa chroniqueuse Fanny Ruwet dans La Bande originale par Nagui sur France Inter qui lui en a fait part. L'humoriste a dévoilé leur conversation sur le sujet sur Twitter dimanche 20 septembre 2020.

"Je n'ai aucune idée d'où c'est parti, mais plein de gens ont commencé à dire que c'était toi le mystérieux gars qui mutile les chevaux", a-t-elle adressé à l'animateur de France 2 après avoir constaté une vague de messages postés sur les réseaux sociaux à son encontre. Forcément, Nagui est tombé des nues, pensant même à une mauvaise blague de la part de Fanny Ruwet. "Je ne comprends rien. Explique la vanne stp", lui a-t-il répondu. "La vanne, c'est l'absurdité", a-t-elle alors expliqué, partageant au passage son envie de vouloir faire de ces sordides rumeurs l'objet de sa prochaine chronique sur France Inter mercredi prochain. "Ok je suis super trop vieux et soulagé", a répliqué le mari de Mélanie Page, toujours très perplexe, mais un peu moins inquiet.

L'affaire du nombre de chevaux, juments, poulains et poneys mutilés et tués qui ne cesse de se multiplier ces dernières semaines déchaîne donc toujours autant les passions. Avides de mettre la main sur le ou les coupables, les internautes sont arrivés au point que même les personnalités comme Nagui sont visées. Reste que, plus sérieusement, les investigations menées depuis l'été n'ont encore privilégié aucune piste. Le 7 septembre dernier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonçait que 153 enquêtes avaient été ouvertes, sur plus de la moitié des départements de France. Tout est aujourd'hui envisagé pour justifier de tels actes : un challenge sur internet, des dérives sectaires, le mimétisme, la haine des équidés, des rites sataniques... Le mystère reste malheureusement encore entier.