Nagui, élu animateur préféré des Français : "Je cherche à séduire..."

Nagui est aux anges. Pour la troisième fois, il se place en tête du classement désignant l'animateur préféré des Français établi par TV Magazine. Depuis quelques heures, il savoure la nouvelle, d'autant plus qu'il devance enfin son collègue et grand complice Michel Cymes, qui a déjà occupé la première place du sondage à six reprises ! Pour Nagui, qui a pour habitude de taquiner son ami a tout bout de champ, l'occasion est trop belle. Interrogé par TV Magazine, l'animateur préféré des Français est revenu sur son amour pour son métier et en a profité pour lancer quelques piques amusées au célèbre "Dr Good"...

"Je travaille pour ne pas décevoir et je ne veux pas donner le sentiment que tout est acquis. Comme dans un couple, je dois chercher à séduire les téléspectateurs au quotidien plutôt que de tomber dans la monotonie. Je me dois de les surprendre, de leur apporter de la nouveauté et de rester fidèle à mes valeurs", déclare le présentateur de N'oubliez pas les paroles (France 2).

Il faut dire que Nagui est très vite devenu un présentateur populaire. Au fil des années, il a su se diversifier et s'est exprimé sur divers sujets. Tantôt sérieux, tantôt artiste, il peut passer plusieurs heures à instruire comme divertir son public. Pour lui, la popularité "n'est pas anecdotique". "Je suis d'autant plus touché par ce sondage que je prends parfois des positions sur des sujets qui divisent. Par exemple, lorsque j'aborde la lutte contre la pollution ou la chasse, je peux tenir des propos sans filtre. Je ne crois pas plaire à tout le monde et je ne cherche pas à être consensuel", affirme le compagnon de Mélanie Page.

Cette petite victoire est d'autant plus belle que Nagui a bien failli ne jamais avoir de carrière en France. En effet, pendant plusieurs années, l'animateur a vécu dans l'angoisse d'être envoyé purger une peine de prison dans son pays natal, l'Égypte. Une confidence qu'il a faite sur le plateau de Ça ne sortira pas d'ici (France 2) à son ami Michel Cymes. Toujours aussi taquin avec son "rival" préféré, il lance aujourd'hui en riant : "Il est temps qu'il prenne sa retraite, si tant est qu'il connaisse la définition de l'élégance. Je suis ravi que les Français aient retrouvé de la lucidité et qu'ils se rendent compte que ce monsieur est loin d'être un animateur. C'est un médecin ! La mascarade est terminée."

Alors Michel, un dernier mot ?