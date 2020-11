Nagui : Quel est son nom de famille ?

Nagui est depuis quelques années l'un des animateurs préférés des Français. Avec plusieurs émissions devenues cultes comme N'oubliez pas les paroles ou Tout le monde veut prendre sa place, il réalise au quotidien des cartons d'audiences sur France 2. La chaîne lui confie même très régulièrement les commandes d'émissions en prime time, dont le Téléthon ou encore Tout le monde joue. Mais, si tout le monde connaît Nagui, ils sont sans doute très peu à pouvoir citer son nom de famille.

Et pour cause, l'animateur de 59 ans a fait le choix dès le début de sa carrière de ne pas le dévoiler dans ses émissions. Si Nagui est son vrai prénom, son nom de famille est Fam. Un nom qui lui vient de son père, Lotfy Fam, il est d'origine égyptienne. Rien de bien étonnant puisque Nagui est né à Alexandrie. L'époux de Mélanie Page a donc bien voulu garder le nom de son père, mais, en revanche, il est loin d'avoir suivi ses traces en ce qui concerne sa carrière. Lotfy Fam était un docteur ès lettres et un professeur d'histoire de la littérature arabe à la Sorbonne à Paris. Il a aussi travaillé au Canada en tant que professeur de littérature avant de s'installer avec sa famille dans le Sud de la France. C'est là que Nagui a passé le reste de son enfance et son adolescence. Lotfy Fam a publié par ailleurs un ouvrage, Lamartine prosateur d'après le voyage en orient.

Lors d'une interview accordée à TV Mag en 2014, Nagui révélait que son père avait très bien pris son choix de ne pas poursuivre les mêmes études que lui. "Je me revois, face à Papa, lui expliquant que je ne me voyais pas faire huit ans d'études. Le professeur à la Sorbonne qu'il était m'a alors dit : 'Choisis un métier que tu feras avec passion. Et fais en sorte de travailler pour être le meilleur.'" Un conseil que Nagui a suivi tout au long de sa carrière. Son seul regret, que son père soit décédé avant de constater son succès. "Il est parti sans me voir à la télévision. Cela restera à jamais une blessure...", déclarait-il.