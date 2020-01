Nagui rencontre un sosie de lui enfant : la preuve en image de leur ressemblance

L'animateur préféré des français a encore bien fait rire son public. Mercredi 1er janvier 2020, alors qu'il présentait N'oubliez pas les enfants, en prime time sur France 2, Nagui y est allé de sa petite blague. Face à Marie et Mohcine, deux jeunes candidats, le présentateur n'a pas pu s'empêcher de relever une ressemblance assez frappante entre lui et le jeune garçon de douze ans.

"J'ai une blague à faire mais c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour toi...", commence malicieusement Nagui avant de demander au jeune Mohcine s'il a beaucoup d'autodérision. Lorsque le garçon lui répond que non, Nagui explose de rire mais termine tout de même sa blague : "Je vais retrouver une photo de ma pomme quand j'avais douze ans... je te jure qu'on se ressemble" affirme-t-il. "Donc la mauvaise nouvelle... regarde la gueule que tu auras à 58 ans, voilà je suis désolé..." plaisante-t-il, provoquant ainsi l'éclat de rire du public.

L'animateur a tellement été perturbé par cette grande ressemblance qu'il n'a d'ailleurs pas hésité à poster un montage photo sur Instagram. On peut voir une photo de Mohcine, prise pendant sa prestation, et juste à côté une photo de Nagui, prise quand il avait douze ans. En légende, le présentateur écrit : "Il y a un petit air de ressemblance quand même, entre Mohcine et moi" accompagné d'un émoji qui pleure de rire. Dans les commentaires, la photo a fait l'unanimité et les abonnés de Nagui se sont tous mis d'accord sur le fait que Mohcine ressemble en effet beaucoup à l'animateur.