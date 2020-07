Nagui : Son ami Florent Pagny exilé fiscal, sa grosse mise au point

Nagui et Florent Pagny sont très amis. Et on ne touche pas aux amis de l'animateur ! Vendredi 17 juillet 2020, sur le plateau de N'oubliez pas les paroles sur France 2, Nagui a tenu à mettre les choses au clair concernant le départ du chanteur pour le Portugal, où il se serait installé pour des raisons fiscales.

Le candidat du jour, Sylvain, a marqué les téléspectateurs par sa ressemblance frappante avec Florent Pagny ! Plus encore, il se produit comme sosie du coach de The Voice (TF1). L'occasion pour Nagui de déclarer tout son amour à son ami. "C'est un mec bien", lance-t-il alors que Sylvain raconte apprécier le personnage. Et l'animateur de 58 ans de poursuivre : "Avant que des idiots partent sur internet en disant 'et ses impôts, et ses machins', on va se calmer. Tout ce qu'il gagne en France, il paye ses impôts en France, et quand il vit à l'étranger et qu'il gagne de l'argent à l'étranger, il paye ce qu'il doit à l'étranger." L'animateur de Taratata a également ajouté "avoir la chance de le connaître" et a précisé que Florent Pagny avait "des valeurs humaines plutôt intéressantes".

Une mise au point anticipée de la part de Nagui. Mais il faut dire que, depuis qu'il s'est installé au Portugal en 2017, l'interprète du tube Savoir aimer a été vivement critiqué. Déjà à l'époque de la polémique sur son exil fiscal, Florent Pagny avait pris la parole à l'antenne de Quotidien (TMC). "Je ne me suis jamais retrouvé une année sans payer d'impôt en France, avait-il assuré. Tous les ans, c'est des petits chèques de 300 000, 500 000, 1 million." La star confiait être "dans la légalité" et déclarait "ne pas avoir honte" d'avoir quitté la France pour le Portugal car "la vie [le lui] avait permis".

Plus récemment, en avril 2020, Florent Pagny, papa d'Inca (23 ans) et Aël (21 ans), fruits de ses amours avec sa belle Azucena Caamano, avait raconté au Parisien ce qui l'avait motivé à plier bagage. "Un jour, l'État français est rentré chez moi, a fracturé ma porte, a saisi mes meubles et les a vendus. Ensuite, il m'a assigné devant les tribunaux, avait-il confié. Il a perdu ses deux procès, ça veut dire que j'étais innocent ! Juste à ce moment-là, j'ai fait : 'Bon, je ne vais pas lutter contre quelque chose d'injuste, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter la résidence.'"