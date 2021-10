Namadia (Koh-Lanta), malaise en pleine épreuve : ce qu'il s'est passé en off avec le médecin (EXCLU)

Lors de l'épisode de Koh-Lanta, La Légende diffusé ce mardi 26 octobre 2021 sur TF1, les aventuriers ont été de surprise en surprise. Alexandra a été éliminée après avoir perdu l'épreuve d'immunité, Clémence a sauté au conseil et Namadia a quitté le jeu après son échec face à Coumba sur l'île des bannis. Pour Purepeople.com, l'aventurier revient sur son parcours et évoque notamment le malaise dont il a été victime quelques semaines plus tôt.

Au cours de l'épisode du 5 octobre 2021, l'épreuve d'immunité était rude. Les deux équipes étaient divisées en deux : trois aventuriers (dont au moins une femme) doivent soulever à l'aide d'une corde des paniers de 20, 25 et 30 kilos. Les autres sont coureurs et ont pour mission d'aller récupérer, au bout d'un parcours, des charges pour alourdir les paniers de l'équipe adverse. Lorsque dans une tribu tous les porteurs abandonnent leurs paniers, c'est perdu. Chez les Korok rouges, Namadia avait le rôle de coureur. En fin de jeu, à bout de force, il s'est effondré. Un malaise qui a valu l'intervention de l'équipe médicale sur place. Finalement, après la victoire de son équipe, Namadia a pu faire son retour. Mais que s'est-il passé ?

"En fait, j'étais en déshydratation, confie le blagueur de cette édition All Stars. Comme on le voit dans les épisodes, je ne mange rien." Surtout que les Lanta Naï jaunes raflent tous les confort et se régalent tandis que sur le camp rouge, c'est la disette... "Je ne bois pas non plus assez d'eau. Le médecin m'a fait une perfusion. Je crois qu'il m'a mis deux litres d'eau. Parce que c'était vraiment abusé ce que j'avais perdu", poursuit-il. Ouf, plus de peur que de mal pour Namadia !

Fidèle à lui-même, l'acolyte de Laurent et Jade, très tristes de son départ, y va même de sa petite pique bien sentie, toujours avec humour. "J'aurais dû le faire plus tôt le malaise. Peut-être qu'on aurait perdu l'épreuve, qu'on aurait éliminé un rouge et que du coup je ne serais pas sorti là", lance-t-il, amusé. D'ailleurs, lors de son élimination au conseil, sa performance lui est revenue : "Et juste le fait de m'être battu sur cette épreuve pour éviter d'aller au conseil... puis voir qu'on me jette comme un malpropre... (rires). C'est le jeu."

Nul doute qu'à la résidence du jury final, Namadia ne manquera de rien !

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.