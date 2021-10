Jade (Koh-Lanta) prête à abandonner : "45 minutes de discussion" en off qui ont tout changé !

Mardi 19 octobre 2021, TF1 diffusait un nouvel épisode explosif de Koh-Lanta, La Légende. Après l'élimination de Coumba par les ambassadeurs, son arrivée sur l'île des bannis c'est le départ surprise de Namadia, éliminé à coup de collier lors du premier conseil de la tribu réunifiée, qui a marqué la soirée. Face à l'annonce du verdict, Jade a fondu en larmes. "Je n'ai pas envie de continuer", lance-t-elle, impuissante et décidée à abandonner le jeu. Auprès de nos confrères de TV Mag, l'aventurière s'explique.

Alors qu'elle évoque devant les caméras de TF1 son envie de tout plaquer, Jade a finalement changé d'avis. Si la scène n'a duré que quelques minutes, en off, "le conseil a duré très longtemps", annonce-t-elle. "Il y a bien eu 45 minutes de discussions pour tenter de me convaincre de rester. Claude, Teheiura, Alix ou encore Clémence m'ont parlé en me disant que c'était juste un jeu, se souvient-elle. Mais je voulais vraiment partir, je ne vivais pas cette situation comme un jeu mais comme une réalité. Avec le départ de Namadia, je ne voulais pas rester avec des gens comme eux." Et c'est finalement Laurent qui a su faire pencher la balance : "Il a trouvé les bons mots en me prenant à part et en me disant de rester sinon je laissais gagner celles qui étaient la cause de ma colère. Je suis restée pour venger Namadia."

Pas d'abandon pour Jade, ouf ! Mais ce n'est pas passé loin à l'annonce de l'élimination de son "rayon de soleil", son "pilier" Namadia. "J'étais en état de choc, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il s'en aille. Il était la force tranquille et le leader naturel de notre équipe des rouges. C'était mon pilier durant l'aventure, il avait une vision du jeu assez saine et tout était clair, estime-t-elle. Il raisonnait en fonction des personnalités des uns et des autres, il était un des rares à ne pas être dans l'opposition filles contre garçons. J'avais une très forte affinité avec Namadia, nous parlions beaucoup, il était toujours là pour me rassurer. Avec Laurent, c'était le rayon de soleil du groupe."

En tout début d'aventure, Jade avait déjà fait part de son souhait de quitter l'aventure Koh-Lanta. C'est finalement Christelle qui avait su la raisonner, en off toujours. Désormais, la jeune maman de la petite Sanah (3 ans) semble décidée à aller au bout et "venger Namadia", comme annonce à nos confrères !