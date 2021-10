"Je ne peux plus continuer" : Jade (Koh-Lanta), en larmes, décidée à abandonner

Le huitième épisode de Koh-Lanta, La Légende a été riche en rebondissements. D'abord, l'élimination de Coumba par les quatre ambassadeurs Phil, Laurent, Ugo et Clémence, son arrivée inattendue sur l'île des bannis puis le départ surprise de Namadia, éliminé au conseil... Le coup de massue pour Jade. D'ailleurs, lors de ce même premier conseil de la tribu réunifiée, lorsqu'elle a appris l'élimination de Namadia, la jeune femme a fondu en larmes et annoncé être prête à abandonner !

Alix a été sauvée par l'amulette d'immunité que Clémence lui a cédé. Les nombreuses voix contre elle ne sont donc pas comptabilisées. Christelle récolte deux voix, Alexandra une seule... et Namadia quatre ! C'est donc l'aventurier qui quitte le jeu. "Je ne m'attendais pas du tout à ça", lance-t-il, surpris par l'issue de cette soirée. De son côté, Jade fond en larmes. "Je t'en veux", lâche-t-elle même à Alexandra, qui avoue avoir voté contre Namadia pour protéger son alliée Alix.

Jade craque, Laurent à la rescousse

Mais ce n'est pas tout : Jade évoque l'idée d'un abandon de sa part. "Je pense que je vais le suivre parce que je n'ai pas envie de continuer. C'était mon rayon de soleil, il était là il me soutenait", déclare-t-elle. Et alors qu'Alix évoque des "stratégies émotionnellement dures dans ce Koh-Lanta", Jade confirme, en larmes. Tandis que la brunette ne peut contenir son émotion, Laurent tente de la raisonner. "Reste, reste s'il te plaît", lui chuchote-t-il tout en lui tenant fermement l'épaule, comme pour la convaincre. Enfin, Namadia tente lui aussi de ramener Jade à la raison : "Il ne faut pas te dire que parce que je suis sorti, ça y est... Au contraire, va au bout, fais ce qu'il faut. Ne lâche pas et ça va le faire." Et, en partant, il balance quelques derniers mots encourageants à sa camarade : "Jade, ne lâche pas !"

Ce n'est pas la première fois que l'apprentie Robinson craque. En tout début d'aventure, elle a déjà songé à l'abandon. "Ma Christelle, tu es une personne tellement remarquable. Si vous saviez qu'au bout du deuxième jour, je voulais faire mon sac et quitter l'aventure ! Grâce à ses mots, j'ai eu la force de continuer. Alors juste pour ça, merci", avait-elle écrit sur Instagram le 22 septembre 2021. Voici alors le deuxième coup dur de Jade...