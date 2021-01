Nana Mouskouri : Pourquoi n'a-t-elle jamais retiré ses lunettes, malgré les multiples demandes ?

L'avez-vous déjà vue sans ses iconiques lunettes ? Non, ni vous ni personne. Un petit tour dans ses archives vous le démontrera : Nana Mouskouri n'a jamais quitté ses épaisses montures noires qui lui permettent de voir à l'autre bout de la pièce. Pour quelle raison ? Une problématique plutôt logique, à vrai dire... puisqu'elle a besoin d'une sacrée correction ophtalmique. "On m'a beaucoup rejetée, expliquait la chanteuse dans les colonnes du journal Le Parisien. J'en ai souffert. Pour mes lunettes, d'abord. J'étais l'une des premières à en porter et on m'a souvent demandé de les retirer. Je ne l'ai jamais fait car je suis myope, ce n'est pas pour me donner un style. Et ça me protégeait un peu car je suis timide..."

Tout droit venue de La Canée, en Crête, Nana Mouskouri est devenue une icône de la mode et de la musique à travers le monde. La chanteuse a décliné ses titres en français et en grec, bien sûr, mais aussi en allemand, en anglais, en espagnol, en portugais, en néerlandais, gallois, hébreu ou encore japonais. Il a fallu lutter, pourtant pour parvenir à conserver sa propre identité. Ce sang qui coule dans les veines de Ioánna Moúskhouri. "On m'a aussi demandé de gommer mon accent, d'abandonner 'Nana', que ça faisait mauvais genre, regrette-t-elle. Mais les taxis m'appellent comme ça !" Une bonne raison de poursuivre sa route comme elle l'avait commencé.

Si Nana Mouskouri apprécie la protection que lui offre ses lunettes, la voilà, plus que jamais, hors d'atteinte. Elle qui vit en Suisse, avec son mari André Chapelle depuis les années 1970, vient d'avoir droit à son injection anti Covid-19. Le 13 janvier 2021, l'artiste partageait une photographie sur laquelle son visage était recouvert d'un masque et de protections solaires, alors qu'elle se faisait finalement vacciner. "Depuis le début de l'épidémie je suis à Genève, précisait-elle. Il y a deux semaines, j'ai reçu ma convocation de l'état pour m'inscrire sur la liste, faisant partie des personnes de plus de 75 ans ! Il était important pour moi de me présenter aujourd'hui, afin de me protéger, mais aussi de respecter la santé des autres." La voilà rhabillée pour l'hiver...