Naoil (Koh-Lanta) : Baby bump de sortie et garden party avec Inès et Charlotte

Alors que la nouvelle saison de Koh-Lanta est toujours actuellement diffusée sur TF1, pour ses candidats, de l'eau a coulé sous les ponts depuis le tournage. Fini les stratégies et les coups bas et place à de belles complicités. C'est en tout cas le cas pour Inès, Naoil et Charlotte. Alliées depuis leurs premiers jours sur l'île, les jeunes femmes ont au fur et à mesure noué une amitié solide. Elles n'ont pas manqué de le prouver jeudi 21 mai 2020 sur leurs réseaux sociaux.

À l'occasion de l'anniversaire de Charlotte, qui a soufflé ses 28 bougies, elles ont offert des retrouvailles mémorables à leurs admirateurs. En effet, celle qui s'est fait éliminer du jeu avec Teheiura a organisé une superbe garden party dans son jardin parisien. Et, au milieu de ses proches et sa famille, étaient également conviées Inès et Naoil. Cette dernière a d'ailleurs profité de cette sortie pour dévoiler son ventre bien arrondi dans une robe fleurie, elle qui est enceinte de son premier enfant. Inès n'était pas en reste et arborait un look tout aussi estival dans une robe midi bleue. Sur Instagram, elles ont chacune partagé des photos et des vidéos de cette belle journée ensoleillée.

Redescendue de son petit nuage ce vendredi, Charlotte a fait le point sur sa joyeuse fête. "Hier, j'ai passé une trop trop bonne journée. Après ce confinement, retrouver tous ses amis et sa famille, c'était top ! J'ai vraiment adoré !", a-t-elle confié, des étoiles encore plein les yeux. Nul doute que le trio a fait sensation auprès des internautes en attendant la finale de Koh-Lanta qui approche à grands pas...