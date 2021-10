Naoil (Koh Lanta) brisée : Son petit frère est mort, moins d'un mois après le décès de son papa

"A toi, mon p'tit frère qui a rejoint les anges. Je n'ai même pas eu le temps de réaliser que papa est parti que tu as décidé de le rejoindre. écrit la maman de Aylan. Ta perte fut un choc pour nous tous. Personne n'est prêt à perdre un être cher et encore moins deux en moins d'un mois. Je dois avouer que c'est avec les yeux pleins de larmes que je repense à toi et également avec beaucoup de fierté.

Tu étais le plus courageux de nous tous mais aussi le plus sensible. On va pas se mentir, t'avais un caractère de cochon mais mon Dieu comme ton coeur était pur et grand. Tu n'as jamais baissé les bras et pourtant la vie ne fut pas toujours facile pour toi. Tu restes à jamais dans mon coeur et j'espère que tu reposes en paix en compagnie de papa. Allah i rahmek mon frère."

Une année particulièrement difficile pour Naoil qui a également annoncé sa rupture avec son mari Greg, moins d'un an après la naissance de leur fils Aylan. L'ancienne grande gagnante de Koh-Lanta (2020) avait à l'époque révélé à ses abonnés qu'elle était célibataire. Toujours positive malgré son divorce, elle confiait : "La plus belle chose que je retiens c'est celle d'être MÈRE d'un magnifique petit garçon. Et personne ne pourra changer ça."