Naoil (Koh-Lanta) en deuil : son père est mort, l'aventurière effondrée partage un message

Le sort s'acharne sur Naoil Tita, gagnante de Koh-Lanta, l'Ile des héros en 2020. Après avoir récemment annoncé sa rupture avec son compagnon de longue date, voilà qu'elle révèle être désormais en deuil : son père est mort.

Le papa de Naoil est décédé le 27 août 2021 et, un peu remise de ses premières émotions, elle a attendu le 1er septembre pour en parler publiquement. Sur son compte Instagram, l'aventurière et boxeuse de profession a posté un petit diaporama de photos de son père. En légende, elle écrit : "A toi mon papounet qui a rejoint les anges. C'est un peu une partie de moi qui n'est plus là. Ceux qui nous ont vu ensemble connaissent le lien fusionnel que nous avions. Tu es mon plus bel exemple et c'est grâce à ce que tu m'as appris que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Tu étais tellement présent dans ma vie et toujours là pour moi, même si tu n'étais pas d'accord avec mes choix, tu les as toujours acceptés et tu m'as toujours accompagnée. C'est pour cette raison que le vide que tu laisses est immense."

Bouleversée par la mort de son papa, Naoil ajoute : "Je n'aurais pas pu espérer avoir un meilleur père. Je sais que je t'en ai fait voir de toutes les couleurs et que je t'ai rendu fier. C'est ma plus belle récompense. Toutes les personnes qui t'ont approché de près ou de loin, n'oublierons jamais l'homme extraordinaire que tu étais. Je suis reconnaissante envers Dieu de tous ces moments que j'ai pu vivre à tes côtés. Tu continueras à vivre dans mon coeur. Je sais que tu veilles sur Maman, Yassir, Houda, Ayoub, Amine, moi et tous tes p'tits enfants. Ne t'inquiètes pas papa, je dirai à Aylan [son fils qu'elle élève désormais en mère célibataire, NDLR] combien tu l'aimais et le grand Homme que tu étais. Je t'aime Papa. Repose en paix."