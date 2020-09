Naoil Tita (Koh-Lanta) en larmes : récit de son accouchement long et éprouvant

L'année 2020 a été particulièrement belle pour Naoil, candidate de Koh-Lanta, l'île des héros sur TF1. La jeune sportive est d'abord ressortie gagnante du jeu d'aventure, empochant ainsi le chèque de 100 000 euros promis au vainqueur. Et surtout, avec son mari Greg, elle a accueilli son premier enfant, un petit garçon prénommé Aylan. Mais l'accouchement ne s'est pas déroulé comme prévu... Hier, lundi 31 août 2020, soit une semaine après la naissance du bébé, Naoil, très émue, a raconté son expérience en story sur Instagram.

Le 20 août dernier, la jeune femme s'était localisée à l'hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine). Mais ce n'est que le 24 août, soit quatre longs jours plus tard, qu'elle a donné naissance à son petit Aylan. "L'accouchement ne s'est pas passé comme je l'avais imaginé", avait-elle déjà prévenu en annonçant la venue au monde de son adorable petit garçon.

Et de raconter son séjour éprouvant à la maternité sur Instagram. "Je suis restée cinq jours à l'hôpital avant d'accoucher. J'ai testé tous les types de déclenchement possibles et imaginables pour accoucher par voie basse", confie-t-elle. Sans succès... Naoil a alors ressenti de fortes contractions, "douloureuses à mort", sans que son col ne daigne s'ouvrir. Pour sa santé et celle de son fils, les médecins ont décidé qu'elle accoucherait par césarienne : "Le bébé n'était pas bien positionné pour sortir, ce qui fait que l'accouchement a duré aussi longtemps et que le col ne voulait pas s'ouvrir. Pour éviter de mettre en danger bébé et moi, on est parti sur une césarienne."

C'est accompagnée de son amoureux Greg qu'elle a donné naissance à son bébé. Mais, en larmes, Naoil raconte que, durant toute sa grossesse, elle avait imaginé son accouchement d'une tout autre manière... "Pour moi, il n'y a pas de problème. Mais la fatigue... J'avais envie de faire ça comme dans les films. Et ça ne s'est pas passé comme dans les films", lance-t-elle. Fort heureusement, la belle a "tout oublié" une fois son joli Aylan dans ses bras.