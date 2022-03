Naomi Osaka revenue au top : la joueuse de tennis a-t-elle trouvé la solution miracle ?

La santé mentale des athlètes continue d'être un véritable tabou dans le monde du sport même si des personnes commencent à s'exprimer à ce sujet. Dans un sport aussi individualiste que le tennis, le mental est primordial et d'immenses champions comme Rafael Nadal ou Novak Djokovic n'auraient certainement pas eu de tels résultats sans une volonté de fer et un mental en acier trempé. À l'inverse, plusieurs grands champions ont pu souffrir de problèmes et Naomi Osaka en est le parfait exemple. Ultra talentueuse, la joueuse de tennis de 24 ans a connu plusieurs soucis extra-sportifs qui ont impacté sa carrière.

Si elle a déjà remporté 4 tournois du Grand Chelem, l'américano-japonaise a dû renoncer à Roland-Garros l'année dernière en raison de sa santé mentale. Visiblement, les choses ont bien changé ces derniers temps. Présente au tour WTA de Miami, elle a remporté son premier match facilement (6-3, 6-4) en affichant un sourire et une joie de vivre que l'on n'avait plus vue depuis longtemps, et il y a une raison à cela, comme elle l'a expliqué après le match en conférence de presse. La joueuse a révélé avoir "commencé à travailler avec une thérapeute" ces derniers temps, ce qui pourrait expliquer ce changement d'état d'esprit.

Passée de la première à la 77e place mondiale, Naomi Osaka semble donc avoir stoppé l'hémorragie en trouvant de l'aide auprès d'une spécialiste. Après un nouvel épisode assez triste lors du tournoi d'Indian Wells où elle a fondu en larmes après des insultes d'une spectatrice, la jeune femme semble donc avoir trouvé la solution grâce aux conseils de sa soeur, comme elle l'a expliqué en conférence de presse. Celle que l'on attendait comme la digne héritière de Serena Williams a expliqué que sa thérapeute lui a "parlé de stratégies et de tout un tas de trucs comme respirer profondément, remettre les compteurs à zéro quand c'est nécessaire". "Je commence à réaliser à quel point tout cela peut m'aider. Je suis très contente d'avoir autour de moi des gens qui m'ont incité à aller dans cette direction", détaille-t-elle.

Naomi Osaka semble donc avoir trouvé l'aide dont elle avait besoin pour aller dans la bonne direction et retrouver les sommets du tennis. C'est en tout cas tout le mal qu'on lui souhaite !