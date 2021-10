Naomi Osaka en bikini, les cheveux roses : nouvelles photos surprenantes de la championne

Elle est devenue en quelques années l'une des joueuses de tennis les plus populaires de la planète. À seulement 24 ans, Naomi Osaka est vue comme la digne héritière de Serena Williams, au rang de numéro un mondial depuis plusieurs années maintenant, et même si elle a du mal à succéder à l'Américaine, elle n'en reste pas moins une grande championne. Malgré son talent, certains problèmes ont été un frein à sa réussite dernièrement, notamment sa santé mentale. Obligée de se retirer de Roland-Garros cette année, elle a fait part de ses problèmes d'anxiété et elle a avoué avoir du mal avec toute la pression qu'elle a sur ses épaules.

Revenue en forme pour les Jeux Olympiques de Tokyo, pour lesquels elle était le porte-drapeau de la délégation japonaise, Naomi Osaka n'a malheureusement pas pu ramener de médailles. Si les choses sont compliquées sur les terrains de tennis, la jeune femme est en revanche plus épanouie en dehors. Associée à la marque Frankies Bikinis, celle qui a fait sensation au dernier Met Gala vient de sortir sa toute première ligne de maillots de bain. Et la sportive n'a pas hésité à y mettre du sien puisqu'elle a fait elle-même toute la campagne de publicité de ces maillots une ou deux pièces qu'elle a conçus en partie.

Elle est véritablement magnifique dans les différentes tenues, que ce soit en vert, en bleu ou en rose, Naomi Osaka crève l'écran. "Je pense que c'est important pour les marques d'avoir des tenues pour toutes les femmes et pas uniquement certaines tailles ou certains morphotypes. Pour moi, c'est important de collaborer avec des marques qui font de l'inclusivité une priorité", a déclaré la joueuse de tennis dans un communiqué de presse.