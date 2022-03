Rafael Nadal pas tendre avec Naomi Osaka après son nouveau craquage : elle doit "être préparée à ça"

Elle n'a que 24 ans et pourtant Naomi Osaka a déjà vécu beaucoup de choses dans sa carrière de joueuse de tennis professionnelle. Véritable prodige, la jeune femme née au Japon et qui a grandi aux États-Unis possède les deux nationalités, mais a choisi de représenter le Japon aux derniers Jeux olympiques. Elle a d'ailleurs eu l'honneur d'être le dernier porte-flambeau de son pays lors de la cérémonie d'ouverture. Beaucoup voyaient en elle la successeure attitrée de Serena Williams, puisqu'elle compte déjà 4 victoires en Grand Chelem, mais depuis quelques années, les choses vont moins bien sur les courts de tennis.

Victime de problèmes de santé mentale, Naomi Osaka a désormais du mal à affronter la pression médiatique inhérente à son statut et après un gros imbroglio lors du dernier Roland-Garros, elle a de nouveau craqué lors du tournoi d'Indian Wells cette semaine. Battue au deuxième tour, elle a fondu en larmes à plusieurs reprises pendant le match, chahutée par une spectatrice véhémente à son égard. Une attitude largement commentée par le reste des joueurs et des joueuses, à commencer par l'un des tous meilleurs tennisman de l'histoire, Rafael Nadal. "Je me sens très mal pour ce qui s'est passé, ça ne devrait jamais arriver. Mais dans le monde réel, ça arrive. Je suis désolé pour elle", a-t-il expliqué.

Concerné par la détresse de Naomi Osaka, l'Espagnole de 35 ans, qui vient de remporter son 21e Grand Chelem, a néanmoins décidé de ne pas ménager sa jeune consoeur par la suite. "On est chanceux d'être joueurs de tennis et de profiter de toutes ces expériences incroyables. On gagne de l'argent. On doit être préparés à ça. On doit résister à ces choses qui peuvent arriver quand on est exposé au public", poursuit-il.

Une position assez tranchée de la part de Rafael Nadal, plutôt consensuel en général. "On adore quand les gens nous soutiennent. Quand ce n'est pas le cas, il faut l'accepter et avancer. Je comprends que Naomi a sans doute beaucoup souffert de difficultés mentales. Je lui souhaite d'aller mieux, je lui souhaite le meilleur. Mais rien n'est parfait dans la vie. On doit être prêts à affronter l'adversité", conclut le tennisman.