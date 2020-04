Naomi Watts confinée et lâchée par son aspirateur : elle pète un plomb

"Je vis en jogging, cuisine de la mer**, je m'emporte facilement et je n'ai mis du rouge à lèvres qu'une fois en 5 jours... Et oui, c'était pour Instagram", avait-elle déjà partagé avec dérision le 19 mars dernier. Partie de danse avec ses plantes, atelier cuisine et dégustation de red velvet cake avec les doigts : depuis le début du confinement, Naomi Watts a déjà partagé plusieurs extraits de son confinement dans sa maison de Los Angeles, où elle vit avec ses deux enfants : Alexander Pete (12 ans) et Samuel Kai (11 ans), nés de son mariage passé avec l'acteur Liev Schreiber.

Bien que divorcés depuis trois ans, les ex-amants restés proches ont récemment été aperçus ensemble lors d'un footing. L'occasion pour la comédienne de se défouler après ses contrariétés domestiques !