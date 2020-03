Nashom Wooden : La drag queen Mona Foot est morte du coronavirus

Il était en bonne santé...

"Je suis dévastée à propos de ce que je viens d'apprendre, écrit Amanda Lepore, icône trans, sur son compte Instagram. Nashom était fort, il était en bonne santé, il était incroyable. Tu vas tellement nous manquer." Ces dernières années, Nashom Wooden avait rangé ses perruques dans le dressing en même temps que son personnage de Mona Foot et ses costumes de Wonder Woman. Il avait annoncé qu'il prenait sa retraite en tant que drag queen à Paper Magazine en août 2017. Artiste jusqu'au bout des ongles, il était également l'un des trois membres du groupe The Ones, à l'origine de titre club comme Flawless, Face and Body ou Gotta Get Away from You.