Nastasia (Top Chef) et son vernis : le détail qui va stopper la polémique

Clap de fin pour Nastasia Lyard dans Top Chef 2020. La candidate de 30 ans a été éliminée en dernière chance face à Mallory Gabsi. C'était donc à son tour de se prêter au jeu des interviews. Et, dans celle accordée à TV Mag, elle est revenue sur une critique dont elle a fait l'objet.

Dès le premier épisode de Top Chef 2020, nombreux sont les téléspectateurs à avoir fait remarquer que la membre de la brigade de Michel Sarran portait du vernis à ongles et que ce n'était pas hygiénique en cuisine. Sa chevelure non remontée en queue de cheval ou en chignon a aussi été pointée du doigt, des commentaires qui n'ont pas affecté Nastasia. "Je l'ai très bien vécu. Dans le concours, je cuisine pour quatre personnes. Une mère de famille qui prépare le dîner pour ses proches peut porter du vernis à ongles, personne ne lui reprocherait de ne pas respecter les règles d'hygiène. (...) C'est un show télévisé. Je n'avais pas de vernis en arrivant sur l'émission et la production, qui sait que j'en porte habituellement, m'a dit que je pouvais en mettre", a confié la jeune maman dans un premier temps.

Elle a ensuite évoqué les personnes qui utilisent le moindre prétexte pour sortir leur venin. "Si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose. Ça ne me dérange pas. On m'a aussi reproché de cuisiner la chevelure détachée, mais j'ai le même nombre de cheveux qu'Adrien et la même probabilité que lui que l'un d'eux tombe dans l'assiette", a-t-elle conclu.

Nastasia défendue par un grand chef

"Il faut éviter toute contamination cutanée des préparations, alors le maquillage, au visage et aux mains, est interdit", avait déclaré Sandrine Lansac, formatrice en sciences appliquées à l'école Ferrandi à Paris, à TV Mag. Elle avait aussi précisé que les bijoux étaient proscrits et que les hommes pouvaient avoir un peu de barbe, mais qu'il leur fallait, le cas échéant, utiliser un cache-barbe ou masque bucco-nasal.

Également contacté par nos confrères, le chef Gilles Goujon, apparu dans le dernier épisode et avec lequel elle a collaboré, avait pris sa défense, expliquant que Nastasia respectait les règles au quotidien et que Top Chef était un cas à part : "Quand les candidats réalisent une épreuve en forêt ou en studio avec les caméras et les micros à proximité, je ne suis pas sûr que toutes les règles d'hygiène sont respectées, avait-il déclaré. On pourrait s'amuser à relever ça dans toutes les émissions, il y a tellement de normes... Il faudrait par exemple porter des chaussures de sécurité. (...) Dans Top Chef, elle cuisine pour quatre dégustateurs, c'est différent."