Natacha Lindinger quitte la série Sam : une actrice emblématique la remplace, elle donne son avis

Coup de tonnerre dans le monde des séries. Comme l'ont dévoilé nos confrères de Puremédias, un grand changement est attendu pour la prochaine saison du programme culte Sam (TF1). Une décision qui a rapidement été expliquée.

C'est en 2016 que les téléspectateurs de la première chaîne ont pu découvrir la première saison de la série Sam. Une fiction qui raconte l'histoire d'une mère et professeure de lettres au franc-parler et aux méthodes directes qui n'aime pas beaucoup suivre les règles. Lors de la première saison, elle était incarnée par Mathilde Seigner. Mais l'actrice de 54 ans a souhaité partir à l'issue de celle-ci car le rythme de tournage était très intense. La mort de Valérie Guignabodet, réalisatrice de Sam, a également joué dans sa décision. "Avant la mort de Valérie, j'avais déjà décidé de ne pas faire une deuxième saison, après sa mort, ce n'était même plus envisageable, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait toutes les deux", expliquait-elle dans C à vous (France 5) en 2017.

Mathilde Seigner avait alors été remplacée par Natacha Lindinger. Et l'actrice de 52 ans avait rapidement su s'imposer dans le coeur des téléspectateurs de TF1, dont son fils ne faisait pas partie. "Pour l'instant, à 8 ans, il n'en est pas question. Et il y a des scènes qui ne sont vraiment pas conçues pour lui. En plus, pour moi, un enfant n'a rien à faire devant la télé à cette heure-là, que ce soit pour Sam ou autre chose", confiait-elle à Télé Star en janvier 2021.

Natacha Lindinger valide sa remplaçante

Le public sera donc triste d'apprendre que Natacha Lindinger a fait le choix de ne pas rempiler pour une saison 7. Une nouvelle dévoilée par Puremédias. Nos confrères ont eu l'occasion de s'entretenir avec elle afin de comprendre pour quelle raison elle avait pris cette décision surprise. "Il est temps pour moi de me renouveler un peu, de reprendre des risques et de me laisser le temps d'être disponible pour d'autres projets", a-t-elle déclaré dans un premier temps. Et de préciser qu'elle a adoré incarner ce personnage qui lui a permis d'avoir une "liberté de jeu total". "Même si Sam peut me manquer parfois, je ne regrette absolument pas mon choix d'arrêter. Il est nécessaire", a poursuivi celle que l'on retrouvera prochainement dans une fiction avec Kev Adams, toujours sur TF1.

Anne Viau, la directrice artistique de la fiction française du groupe TF1, a confirmé que la collaboration entre la première chaîne et Natacha Lindinger ne s'arrêtait pas pour autant. Après quoi, elle a révélé que c'est Hélène de Fougerolles qui a été choisie pour la remplacer. "Sam est un personnage devenu iconique au fil des années. Son humour, son insolence et sa liberté seront portés à merveille par Hélène", a-t-elle déclaré. Un choix validé par la désormais ex-interprète de Sam qui trouve sa consoeur "ravissante, attachante, sexy et drôle".

"C'est une vraie joie pour moi de reprendre le rôle de Sam. Après avoir interprété la capitaine Hélène Bach dans Balthazar pendant trois ans, je rêvais d'un rôle récurrent avec lequel je pourrais exprimer, l'humour, la dérision, être politiquement incorrecte tout en ayant une vraie intensité. Cette série traite aussi des sujets de société et permet d'aborder des thèmes qui me tiennent à coeur : la maternité, la transmission, l'éducation, la place de la femme, le couple, la singularité, la transgression. Que rêver de plus ? Je suis comblée !", s'est quant à elle réjouie celle qui a campé le rôle principal de Balthazar (2018 à 2020).