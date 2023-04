Natacha Régnier : Sa fille aînée a pour un père un musicien ultra connu, photos magnifiques de son "amour"

Mère et fille ont déjà collaboré ensemble, ainsi Lise Tiersen figure au générique du polar Magma de Pierre Vinour, sorti en 2010 et dans lequel la fillette à l'époque incarnait le rôle de... son enfant !

Natacha Régnier et Yann Tiersen sont aujourd'hui séparés et l'héroïne de la mini-série La Promesse est devenue maman de sa seconde fille avec le photographe Guillaume Bounaud. Si en 2018, on a pu la voir à Roland-Garros avec l'animateur Jérôme Pitorin, elle est désormais en couple le compositeur et fondateur de l'agence audio Start-Rec, Alexandre Jaffray. On peut le voir également en tant que sémillant chroniqueur musical sur France Bleu ou encore dans Télématin.