Natalie Dessay : Sa sublime fille Neïma suit ses traces... ou presque !

Les notes de musique coule dans ses veines, Neïma Naouri, la fille de la grande Natalie Dessay, aime elle aussi donner de la voix. Avec une mère soprano et un père baryton, elle baigne forcément dans les partitions depuis sa tendre enfance. Elle a commencé à prendre des cours de piano à 6 ans, puis a intégré le CRR de Saint-Maur en comédie musicale à 15 ans et en est sortie diplômée en 2018. Elle a fait ses début sur scène, la même année, dans le rôle de Hedy Larue dans la comédie musicale How to suucceed in business without really trying, au théâtre de Ménilmontant. La relève est assurée !

Elle a déjà mêlé sa voix à celle de sa mère. Ensemble, Natalie Dessay et Neïma Naouri ont enchanté la scène du théâtre des Champs-Elysées dans Between Yesterday and Tomorrow. Pourtant, la jeune femme n'a pas exactement les mêmes aspirations que sa maman. "Elle a une super voix et étudie le chant classique, expliquait la grande diva au magazine Paris Match en 2018. Mon fils, Tom, est saxophoniste et souhaite intégrer l'école de musique Didier Lockwood. C'est un musicien dans l'âme. La première fois qu'il a eu un saxo entre les mains, le son était déjà rond et beau. Quant à Neïma, elle refuse de se tourner vers l'opéra. Actuellement, elle prépare une comédie musicale."