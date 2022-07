Natalie Portman en robe courte : moment complice avec son mari français, Benjamin Millepied !

Plus que quelques jours pour découvrir les nouvelles aventures du super-héros au marteau magique ! Le 13 juillet 2022, Thor: Love and Thunder sera finalement diffusé dans les salles obscures françaises, offrant au public le tant attendu 4e volet de la saga - si l'on ne compte pas les différentes apparitions de Chris Hemsworth dans les Avengers et autres Docteur Strange. A Londres, en revanche, certaines personnes ont déjà eu l'occasion de visionner cette nouvelle aventure cinématographique. Le mardi 5 juillet, l'Angleterre a effectivement accueilli une avant-première cinq étoiles, au Leicester Square, en présence de l'équipe du film.

La capitale anglais a ainsi reçu les nombreux talents du nouveau film signé Taika Waititi. Le réalisateur était venu accompagné de sa future épouse, la chanteuse Rita Ora, mais a également retrouvé tous ses petits camarades de science-fiction : la française Pom Klementieff, qui incarne la sensible Mantis dans Les gardiens de la galaxie depuis 2017, mais aussi Tessa Thompson et Natalie Portman, héroïne du film, venu au bras de son époux, le danseur et chorégraphe Benjamin Millepied. Serena Williams et René-Jean Page - La chronique des Bridgerton - étaient également venus applaudir cette prestation.