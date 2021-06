Natalie Portman : Comment a-t-elle rencontré son mari Benjamin Millepied ?

Natalie Portman a 40 ans. La star des films Léon, Thor, V pour Vendetta ou encore Star Wars a passé ce cap ce mercredi 9 juin 2021. La populaire actrice ne manquera sans doute pas de fêter son anniversaire avec un gâteau et des bulles, en compagnie de son amoureux Benjamin.

Natalie Portman a épousé le danseur et chorégraphe Benjamin Millepied en 2012 alors qu'elle le fréquentait depuis déjà deux ans. Mais comment se sont-ils rencontrés ? Réponse : sur un plateau de tournage. En 2010 sortait sur les écrans le film acclamé par la presse et le public Black Swan de Darren Aronofsky dans lequel la star incarnait le personnage de Nina Sayers. Quelques mois plus tôt, elle avait rencontré le séduisant frenchie Benjamin sur le tournage puisque ce dernier avait été embauché par la production pour mettre en scène les passages dansés mais aussi pour incarner le personnage de David Moreau.

"Tant de gens m'ont aidée à préparer ce rôle [qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice, NDLR] (...) mon merveilleux amoureux, Benjamin Millepied, qui a chorégraphié le film m'a maintenant donné mon rôle le plus important dans la vie", disait l'actrice en 2017 à Us magazine. Cette année-là, Natalie Portman donne naissance à leur deuxième enfant, une fille prénommée Amalia. Le couple avait accueilli un garçon, Aleph, en 2011. Après un bref passage en France, Natalie et Benjamin ont finalement posé leurs valises en Californie et vivent à Los Angeles où le chorégraphe aujourd'hui âgé de 43 ans travaille avec le L.A. Dance Project.

Benjamin Millepied, qui s'est converti au judaïsme par amour pour Natalie Portman, sortait avec une autre danseuse avant sa rencontre avec l'actrice. Une certaine Isabella Boylston. Quant à la star, elle a plusieurs histoires d'amour aussi bien avec l'acteur Gael García Bernal que son confrère Jake Gyllenhaal ou encore le mannequin Nathan Bogle et le chanteur Devendra Banhart...