Natasha (N'oubliez pas les paroles) se confie sur sa vie amoureuse et son mari...

Ce mardi 19 juillet, Natasha de N'oubliez pas les paroles répondait aux questions de Femme Actuelle lors d'un entretien exclusif. Elle a notamment expliqué que la pression était si intense, notamment lors de ses premières participations, que son unique objectif était de ne pas se faire éliminer, l'argent passant alors au second plan.

"Au lendemain de ma première victoire, j'ai enchaîné une journée de tournage. Ça a été vraiment dur. Entre chaque émission, j'avais tellement de stress que je me disais que je ne pouvais pas endurer ça toute une journée. J'avais la boule au ventre. Ensuite, ça s'est un peu régulé. La pression est redescendue. Chaque fois que je venais sur le tournage, l'objectif était de survivre à la journée, rester jusqu'à la fin, peu importe le gain !".

"On se retrouve un peu seul"

Depuis, la jolie blonde originaire de l'Hérault a touché le pactole puisque sa cagnotte s'élève à 242.000 euros... Mais elle a dû redoubler d'efforts pour en arriver jusqu'ici. Car de nombreux obstacles se sont dressés devant elle, notamment celui de la solitude.

"Il y a eu plusieurs semaines où je suis restée trois jours à Paris [elle vit à Montpellier, ndlr.] Une fois, je suis restée presque une semaine parce que j'ai enchaîné deux émissions. Ça a été un peu difficile parce que je n'avais ni mon mari, ni mes enfants. J'étais très fatiguée. J'avais beaucoup plus de stress que de plaisir quand je faisais l'émission. J'ai un peu craqué. La distance a été dure. J'avais vraiment envie de rentrer chez moi, qu'on me prenne dans les bras. Au niveau du soutien, on se retrouve un peu seul, ce qui est normal" s'est-elle confiée.

Heureusement qu'elle a pu compter sur le soutien de son mari, malgré la distance lors des tournages, pour rester solide mentalement. "Il m'a énormément encouragée. Il a été un soutien psychologique pour moi (...) Il m'apporte la stabilité que je n'ai jamais eue avant lui. Il m'a vraiment appris à avoir confiance en moi et à tenter des choses" a-t-elle déclaré à son sujet.

La candidate de 35 ans peut être déjà très fière du chemin parcouru mais ce n'est pas fini pour elle, puisqu'elle fera son grand retour dans l'émission présentée par Nagui le 15 août prochain. L'occasion de faire gonfler encore un peu plus sa cagnotte !