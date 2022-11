Nathalie et Victor (L'amour est dans le pré) : leur 2e bébé est né, 1re photo et prénom dévoilé

L'amour est dans le pré a changé la vie de nombreux candidats. Plusieurs couples se sont en effet formés grâce au programme de M6, présenté par Karine Le Marchand. On pense notamment à Pierre et Frédérique de la saison 7 (2012), Jérôme et Lucile de la saison 15 (2021) ou plus récemment Guillaume et Noémie (2022). Nathalie et Victor, révélés dans le programme en 2017, filent aussi toujours le parfait amour. L'éleveuse de chèvres et de vaches a d'ailleurs annoncé une grande nouvelle ce mercredi 16 novembre 2022.

C'est dans l'épisode de L'amour vu du pré diffusé le 3 octobre dernier que Nathalie a révélé qu'elle était enceinte de 7 mois. Et malgré la fatigue, la jeune femme ne chômait pas. "Toujours au boulot ! C'est compliqué, mais je n'ai pas le choix, il faut que je continue à traire", déclarait-elle. Elle a également évoqué "la fatigue", "le poids du ventre" et les divers "efforts physiques" qu'elle fournissait au quotidien. Malgré tout, Nathalie était contrainte de continuer jusqu'à son congé maternité qui était prévu le mois suivant. "Je prends quelques heures au service de remplacement, mais je ne peux pas le prendre tout le temps parce que financièrement ça me coûte trop cher pour ma structure. C'est compliqué d'être agricultrice, enceinte et en plus avec la chaleur", avouait-elle. Elle pouvait heureusement compter sur la précieuse aide de son cher et tendre lors de cette période épuisante.

Au final, Nathalie ne s'est pas reposée bien longtemps lors de son congé maternité. En effet, sa petite fille a vite pointé le bout de son nez comme on a pu le découvrir sur Instagram cet après-midi. Sa communauté a pu découvrir une photo sur laquelle l'agricultrice prend la main de sa merveille, dont le visage n'a pas été dévoilé. "Notre petite Lola, nous à rejoint le 12 novembre 2022", peut-on lire en légende de la publication. Un post rapidement commenté par ses abonnés. "Félicitations", ont notamment écrit Ludivine et Nicolas de L'amour est dans le pré 2013.