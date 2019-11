Nathalie (Koh-Lanta) blessée après un accident : photos chocs dix ans après

Nathalie, visage marquant de Koh-Lanta en 2008 (elle avait fait son grand retour dans l'émission en 2018 dans Koh-Lanta : Le Combat des héros,) vient de célébrer un anniversaire particulier. Celui du jour où elle a failli mourir dans un accident de la route.

Lundi 11 novembre 2019, l'aventurière a posté sur Instagram plusieurs photos très impressionnantes. Si sur la première on peut la voir prendre la pose fièrement sur une moto, les images qui suivent sont plus choquantes puisqu'on l'aperçoit blessée, la tête et le visage totalement immobilisés. Des images qui ont un but : rappeler qu'il faut être prudent sur la route. Comme l'explique Nathalie en légende, c'est après un accident de moto qu'elle s'est retrouvée ainsi immobilisée. Un drame dont elle a fêté hier l'anniversaire.

"Ça fait dix ans aujourd'hui, jour pour jour, que la vie a failli m'échapper...", écrit-elle, complétant son message de hashtags qui en disent long : "accident de moto", "ancienne motarde" et "on a qu'une vie".