Nathalie (L'amour est dans le pré) accusée de maltraitance animale après la mort d'un veau, elle s'insurge !

Une naissance à la ferme est toujours un grand moment. Pour la plupart des candidats ou anciens candidats de L'amour est dans le pré, ces nouvelles arrivées sont une vraie bouffée d'air frais dans un quotidien lourd et compliqué. Il y a quelques jours, Nathalie, révélée dans la 16ème saison du célèbre programme de dating a pu célébrer la venue au monde d'un nouveau petit veau. Malheureusement, ce dernier est décédé quelques heures seulement après sa naissance. Un drame qui lui a valu de gros problèmes mais qui aurait pu lui coûter son exploitation entière puisque l'agricultrice a été accusée de maltraitance animale...

C'est dans la nuit du 4 au 5 février que le drame a eu lieu. Après une mise bas sans problème, Nathalie laisse le petit veau et sa mère faire connaissance. Interrogée par nos confrères de Actu.fr, elle raconte : "Mon fils a pris soin d'elle toute la soirée, on s'est relayé, on a lui mis du foin, une couverture, elle ne voulait pas bouger. Le veau est né sans problème. Mon fils a même pris des photos et fait une vidéo. C'était un moment joyeux". Mais le lendemain matin, les gendarmes ainsi que les pompiers sont à sa porte.

Il n'y avait aucune raison de rester à ses côtés

Visée par de lourdes accusations de maltraitance animale, Nathalie a du mal à comprendre. Le veau est mort, tombé dans un fossé... "C'était un terrible accident. Le vêlage s'était bien passé, il n'y avait aucune raison de rester à ses côtés plus longtemps alors on l'a laissé avec sa mère. Hélas, il est tombé dans ce fossé. Sa mère en voulant le sortir a chuté sur lui et il n'a pas survécu", a-t-elle expliqué à nos confrères.

Très en colère, Nathalie n'a pas hésité à pousser un coup de gueule, d'autant plus que ce serait une personne du voisinage qui aurait alerté les autorités "au lieu de toquer tout de suite chez (son) fils, ce qui aurait peut-être pu sauver le veau". "Le monde est devenu dingue ! Des gens font déplacer les gendarmes en m'accusant de maltraitance. On fait ce métier par passion, on y passe tout notre temps. On prend soin de nos bêtes, de leur bien-être. Ici pas d'élevage en batterie. On fait du veau élevé sous la mère et on fait notre métier proprement. Mais on est sans cesse obligé de se justifier, pour tout et de plus en plus souvent. (...) Ça devient insupportable !", s'est-elle outrée. Si elle n'a finalement pas été poursuivie, l'agricultrice pourrait porter plainte pour dénonciation calomnieuse... Affaire à suivre.