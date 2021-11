Nathalie (L'amour est dans le pré) cible de messages haineux : son fils sort du silence

Nathalie fait partie des candidats de cette nouvelle et seizième saison de L'amour est dans le pré. Et alors que les bilans approchent, il apparaît que l'agricultrice de 50 ans n'a pas su conquérir le coeur des téléspectateurs. Et pour cause, dans chaque épisode, son humour décalé, sa non-retenue et son absence de séduction envers ses prétendants ont fini par agacer les fans de l'émission.

Nathalie a donc malheureusement reçu de nombreux commentaires négatifs. Certains lui ont même envoyé des messages "horribles sur les violences conjugales" alors qu'elle en a elle-même été victime. L'éleveuse de veaux a bien tenté de se justifier à plusieurs reprises, expliquant avoir du mal à faire confiance aux hommes à cause de son passé douloureux. Mais rien n'y fait, les critiques fusent. Ce mardi 16 novembre 2021, elle a toutefois pu compter sur un soutien de taille, celui de son fils Woolfran.

Après avoir relevé un message malveillant, ce dernier a pris la défense de sa mère. "Madame, ma mère emmerde les gens qui la jugent sans la connaître. Ca l'a fait beaucoup rire. C'est sûr qu'à travers cette émission, on ne voit pas tout ce qu'elle a traversé depuis son enfance pour en arriver là où elle en est. Alors, vous me direz que ce n'est pas une raison pour parler ainsi, de blesser les gens inutilement... mais elle est comme ça, sans filtre, mais sans aucune intention de blesser. Et oui, bien sûr elle est extravagante et c'est peu de le dire, mais c'est juste qu'elle a décidé d'être heureuse et de le revendiquer, montrer au monde entier que démarrer à zéro et tout construire de ses mains, à force de travail, ça permet de réaliser ses rêves. Et oui, le rêve de ma mère c'était une voiture rose", a-t-il répondu à un internaute.

Un appui précieux qui a fait beaucoup de bien à Nathalie. "Mon fils Woolfran a répondu sur Facebook a une dame pas gentille... Mais ça me fait tellement rire... La différence, beaucoup de personnes ont du mal à l'accepter mais c'est tellement plus beau de voir des gens heureux. Notre famille est notre force nous sommes toujours là l'un pour l'autre et moi je suis une vraie Louve", a-t-elle souligné avec tendresse.