Nathalie (L'amour est dans le pré) cible le montage après avoir reçu des messages de haine sur la violence conjugale

Nathalie est loin de faire l'unanimité auprès des téléspectateurs de M6. Ces dernières semaines, l'éleveuse de veaux sous la mère de 50 ans que l'on peut suivre dans L'amour est dans le pré 2021 reçoit de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Et certains vont beaucoup trop loin, poussant la principale intéressée à réagir sur son compte Instagram, ce mercredi 13 octobre 2021.

La charmante blonde a bien du mal à enlever sa carapace. Que ce soit lors du speed-dating ou lors du début de séjour à la ferme, Nathalie n'était pas du tout dans la séduction avec ses prétendants Stéphane (51 ans), un ambulancier toulousain, et Bruno (52 ans), qui travaille pour la SNCF. "Parce que t'étais le moins moche du lot...", a-t-elle notamment lancé au premier quand il lui a demandé pour quelle raison elle l'avait choisi. Et elle n'a pas hésité à critiquer, sur le ton de l'humour encore, l'autre homme venu la séduire. De quoi les déstabiliser et agacer certains téléspectateurs.

Nathalie a en effet reçu de nombreux commentaires négatifs depuis le début de la diffusion. Mais certains sont allés très loin en se permettant de lui envoyer des messages "horribles sur les violences conjugales". Un sujet qui la touche particulièrement puisqu'elle en a été victime. Elle a donc tenu à faire une mise au point, pointant au passage du doigt le montage de L'amour est dans le pré 2021. "Les personnes qui viennent sur ma page venir poster des messages de haine. Ils seront bloqués. L'amour est dans le pré reste une émission de tv réalité avec des montages. J'ai pu lire des posts sur les violences conjugales horribles. Je ne demande rien, mais les personnes qui critiquent sont souvent des gens méchants et jaloux. L' émission n'est pas terminée et on remarque des chiens sur un os. Merci pour les personnes qui me soutiennent car nous sommes pas des acteurs de cinéma", peut-on lire en légende d'une photo de l'agricultrice avec l'une de ses vaches.