Nathalie Marquay sublime en robe moulante et scintillante face à Ophélie Meunier amoureuse

L'association Les Bonnes fées, créée en 2015, était à l'honneur le 14 juin 2022. Un gala afin de récolter des fonds pour cette association, qui a pour but d'intervenir autour de la cause des femmes pour améliorer leurs conditions de vie avec plusieurs types d'actions de sensibilisation, a une fois de plus été organisé. Et nombreuses étaient les Miss à avoir fait le déplacement pour défendre ce beau projet.

Nathalie Marquay (Miss France 1987) était au rendez-vous, à l'InterContinental Paris, pour cette belle soirée. Pour l'occasion, l'épouse du défunt Jean-Pierre Pernaut a misé sur une robe noire scintillante et moulante qui met sa silhouette de rêve en avant. C'est radieuse et souriante qu'elle a pris la pose devant les photographes seule ou accompagnée de Diane Leyre (Miss France 2022), Maeva Coucke (Miss France 2018), Sophie Thalmann (Miss France 1998), Mareva Galanter (Miss France 1999), Marine Lorphelin (Miss France 2013) - accompagnée de sa soeur Lou-Anne (candidate à l'élection Miss France 2021) -, Camille Cerf (Miss France 2015), Clémence Botino (Miss France 2020), Mareva Georges (miss France 1991) et Elizaveta Yastremskaya (Miss Ukraine Universe 2020).

Sans oublier Sylvie Tellier (Miss France 2001 et directrice générale de la société Miss France) qui était aussi à leurs côtés. Elle a également posé avec Alexia Laroche-Joubert (présidente du comité Miss France), Alain Némarq (PDG de Mauboussin) et Dominique Busso de Forbes France. De son côté, Delphine Wespiser (Miss France 2012) était avec sa famille Touche pas à mon poste qui était pour l'occasion composée de Gilles Verdez, Danielle Moreau, Lionel Stan (directeur général chez H2O) et Béatrice Rosen.

Ophélie Meunier a fait une apparition remarquée dans sa sublime robe longue à épaules dénudées verte. Son époux Mathieu Vergne était à ses côtés, l'occasion pour le couple de s'afficher complice devant l'objectif des photographes. La danseuse et présentatrice de TF1 Inès Vandamme, les stars de M6 Eric Antoine et Stéphane Plaza, la belle Sandrine Quétier, le sportif Adil Rami, l'humoriste Anne Roumanoff, Laurent Maistret et Harold Parisot (Chinese Business Club) complètent la liste des invités.